un ritratto del progetto Zonacalciofaidate: contenuti su Primavera, Under 13 e calcio femminile, trasparenza sui diritti e sulla pubblicazione delle immagini

Zonacalciofaidate nasce come spazio dedicato agli appassionati di calcio giovanile e a chi segue la crescita dei talenti, con una particolare attenzione alla Primavera, alle categorie Under 13 e al calcio femminile. Il sito è curato da una redazione volontaria che pubblica analisi, resoconti e approfondimenti senza una cadenza prefissata; si tratta quindi di un progetto aperto e flessibile volto a valorizzare le notizie e le storie locali.

In questo contesto è utile chiarire che per calcio giovanile intendiamo le attività sportive dedicate alle fasce d’età che accompagnano la formazione tecnica e umana dei ragazzi e delle ragazze.

Cosa contiene il progetto e come è organizzato

All’interno del portale si trovano diversi tipi di contenuti: reportage di partite, interviste a allenatori e genitori, consigli su allenamenti e crescita atletica, oltre a rubriche dedicate alle competizioni. Ogni articolo tenta di unire informazione pratica e punto di vista locale, privilegiando la comunità e lo scambio di esperienze. La struttura del sito è pensata per essere fruibile sia dai responsabili tecnici che dai tifosi delle squadre giovanili: le etichette e le categorie aiutano a trovare rapidamente i contenuti su Primavera, Under 13 o calcio femminile, mentre le guide e i tutorial sono concepiti come materiali di supporto per chi lavora sul campo.

Temi ricorrenti e stile editoriale

Lo stile adottato privilegia la chiarezza e l’utilità pratica: reportage sintetici, analisi tecniche e suggerimenti pedagogici per il lavoro con i giovani. La redazione predilige contenuti che possano essere riutilizzati da allenatori e scuole calcio e promuove il confronto tra diverse esperienze territoriali. L’approccio non è quello di una testata giornalistica nel senso formale del termine, bensì di una piattaforma di condivisione dove la passione per il calcio si traduce in contenuti concreti e facilmente consultabili.

Regole legali, trasparenza e diritti

È importante sottolineare che Zonacalciofaidate non è una testata giornalistica registrata: la pubblicazione avviene senza periodicità e la piattaforma non rientra nella definizione di prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001. Questa precisazione serve a chiarire il livello di responsabilità editoriale e il carattere amatoriale del progetto. Allo stesso tempo, la redazione si impegna a rispettare le norme sulla privacy e a fornire informazioni chiare sulle fonti utilizzate e sulle modalità di contatto per segnalazioni o rettifiche.

Utilizzo delle immagini e richiesta di rimozione

Le fotografie presenti sul sito sono state reperite sul web e vengono pubblicate per illustrare i contenuti; si tratta di materiale non sempre originale e la redazione è disponibile a rimuovere immagini qualora gli autori o i proprietari ne richiedessero la cancellazione. Per avviare una richiesta di rimozione è sufficiente contattare la redazione indicando la fonte e i motivi: la procedura è gestita nel rispetto della normativa sul diritto d’autore e della buona fede. In questa sede, la parola rimborso non è pertinente: il focus è sulla tutela della proprietà intellettuale e sulla rapidità d’intervento.

Trasparenza economica e informazioni di servizio

Per completezza si segnala che il sito partecipa a programmi di affiliazione: come affiliato Amazon la piattaforma può ricevere una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nei contenuti. Questa attività serve a sostenere i costi tecnici e la gestione del progetto, mantenendo però l’indipendenza editoriale. Accanto a ciò, sono riportati i riferimenti sulla privacy e la dicitura tecnica legata all’ottimizzazione SEO: il sito è indicizzato con l’aiuto di Sermatica per migliorare la reperibilità delle pagine.

Informazioni legali e copyright

Ai fini della tutela dei contenuti vale la seguente indicazione: © 2012-2026 Tutti i diritti riservati – Articoli protetti da copyright. Per domande relative alla privacy o alla policy tecnica è possibile consultare la sezione dedicata o contattare la redazione tramite i canali indicati sul sito. L’obiettivo rimane quello di offrire un punto di riferimento semplice e trasparente per chi segue il calcio giovanile e il calcio femminile, mantenendo sempre chiara la natura non professionale dell’iniziativa.