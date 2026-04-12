Milan battuto 3-0: l’Udinese beffa i rossoneri mentre la Juventus guadagna terreno

Il Milan perde in modo netto contro l'Udinese mentre la Juventus ottiene una vittoria che riapre la lotta per la zona Champions

La 32° giornata di campionato ha consegnato risultati sorprendenti: il Milan è uscito sconfitto per 0-3 contro l’Udinese, una sconfitta che peserà nella corsa al quarto posto, mentre la Juventus ha conquistato tre punti a Bergamo battendo l’Atalanta grazie al gol dell’ex.

Questo turno mette in evidenza come una serata può cambiare il ritmo di una stagione: tra errori individuali, parate decisive e scelte tattiche, la classifica e l’umore delle squadre risentono immediatamente degli esiti.

Al Meazza il copione è stato chiaro: un primo tempo che ha sorriso all’Udinese e una ripresa in cui il Milan non è riuscito a rimontare. Le reti sono arrivate al 27′, 37′ e 51′, rispettivamente con l’episodio dell’autogol innescato da un assist di Zaniolo, il colpo di testa di Ekkelenkamp e la stoccata di Atta che ha beffato Maignan sul primo palo. Nella lettura del match emergono anche le parate di Okoye, che hanno impedito ai rossoneri di rientrare in partita.

Cosa è andato storto per il Milan

La prestazione del Milan è stata condizionata da una combinazione di imprecisioni sotto porta e difficoltà nel proteggere la propria area. Leao ha avuto diverse opportunità per sbloccare la partita ma ha sprecato occasioni importanti, mentre la fase difensiva ha mostrato fragilità: l’episodio del autogol di Bartesaghi, innescato da un cross di Zaniolo, ha rotto gli equilibri psicologici del match. Il raddoppio di Ekkelenkamp ha poi confermato come l’Udinese abbia saputo sfruttare le transizioni e i cross, mettendo in difficoltà la linea difensiva rossonera.

Analisi tattica e reazione

Dal punto di vista tattico, il Milan ha provato a reagire nella ripresa con cambi e variazioni sul fronte offensivo, ma ha incontrato un avversario ordinato e un portiere, Okoye, pronto nelle uscite e nelle parate. L’inserimento dei sostituti non ha mutato l’inerzia del gioco: l’Udinese ha mantenuto la compattezza, chiudendo gli spazi centrali e sfruttando i cross dalle fasce. In questo contesto, le scelte a centrocampo e la gestione dei ritmi sono risultate insufficienti per ricreare pericoli concreti verso la porta bianconera.

Protagonisti dell’Udinese e debiti di prestazione

Tra i protagonisti dell’Udinese emergono nomi come Zaniolo, autore dell’assist che ha portato all’autogol, e Ekkelenkamp, che ha finalizzato con un colpo di testa. Anche Atta si è messo in evidenza con la rete che ha chiuso il match all’inizio della ripresa. Dal lato opposto, il Milan deve registrare la prova sottotono di alcuni interpreti offensivi e la sfortunata autorete di Bartesaghi, oltre a limiti difensivi che hanno permesso agli avversari di trovare soluzioni vincenti.

Impatto sui singoli

La partita consegna valutazioni nette: l’Udinese può festeggiare le prestazioni di chi ha inciso direttamente sul risultato, mentre il Milan dovrà riflettere sul rendimento di giocatori chiave, dalle scelte in fase difensiva alla capacità di finalizzare le occasioni create. L’elemento mentale pesa: incassare il primo gol in maniera fortuita ha scompaginato i piani rossoneri e reso più complicata la rimonta.

La vittoria della Juventus e le conseguenze in chiave Champions

Allo stesso tempo, la Juventus ha approfittato di questo turno per ridurre il gap e rilanciare le proprie ambizioni: la vittoria per 1-0 in casa dell’Atalanta — firmata dall’ex che ha fatto la differenza — rappresenta un’iniezione di fiducia in ottica zona Champions. Il successo bianconero non solo vale tre punti sul campo, ma influisce anche sul piano psicologico, mettendo pressione sulle squadre rivali per la corsa al quarto posto.

Nel complesso, la giornata mette in luce come la lotta per le posizioni europee sia ancora aperta e sensibile a singole serate: il Milan dovrà ritrovare equilibrio e concretezza, la Juventus dovrà trasformare il momentum in continuità, e l’Udinese può guardare con orgoglio a una prestazione di squadra che ha confermato qualità e organizzazione.