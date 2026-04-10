Tutto quello che serve sapere sugli appuntamenti casalinghi di Olimpia Milano e su come seguire la sfida con Trieste

La stagione di Serie A porta una sfida attesa: Pallacanestro EA7 Olimpia milano ospita Pallacanestro Trieste in una partita che concentra attenzione, tifosi e dettagli logistici. Questo testo riunisce le informazioni pratiche per seguire l’evento, dal calendario degli incontri alle indicazioni sul luogo, passando per i riferimenti utili per chi vuole partecipare o rimanere aggiornato tramite i canali ufficiali.

Oltre all’annuncio della partita, sono riportate le modalità di consultazione del programma degli eventi e i riferimenti alla gestione delle strutture che ospitano le gare. In particolare, il ruolo del Unipol Forum come sede principale degli appuntamenti casalinghi dell’Olimpia è centrale, così come la collaborazione con partner e la società che ne cura la gestione, Forumnet S.p.A..

Dettagli dell’incontro e informazioni pratiche

La voce principale per i tifosi riguarda naturalmente la partita: Olimpia Milano contro Pallacanestro Trieste è un incontro casalingo che va inserito nel proprio calendario personale. Per consultare le date e gli orari ufficiali è possibile utilizzare i filtri del calendario sul sito, selezionando mese e tipo di evento (ad esempio sport, musica o spettacolo) per isolare la partita di interesse. È consigliabile verificare la pagina ufficiale per eventuali aggiornamenti e conferme dell’orario, oltre a informazioni su biglietteria e accessi.

Come seguire la partita e usare il calendario

Il sito dedicato all’arena mette a disposizione un calendario interattivo che permette di filtrare gli eventi per mese e tipo. Utilizzare il filtro mese consente di visualizzare solo gli appuntamenti nel periodo desiderato, mentre il filtro evento separa gli incontri sportivi da concerti o spettacoli. Per i tifosi che non possono essere presenti, i canali ufficiali della società e le piattaforme partner rappresentano le opzioni principali per seguire la diretta o gli aggiornamenti in tempo reale.

Sede, gestione e partner

La partita si svolge presso il Unipol Forum, struttura di riferimento per gli eventi cittadini. Il complesso, insieme a Teatro Repower e Kozel Carroponte, è parte della rete gestita da Forumnet S.p.A.. Questa informazione è utile non solo per localizzare la gara ma anche per comprendere le modalità di accesso, i servizi offerti agli spettatori e il quadro organizzativo in caso di variazioni o comunicazioni ufficiali.

Riferimenti legali e contatti

Per chi necessita di informazioni amministrative o contatti istituzionali, la società di gestione è identificata come Forumnet S.p.A. con sede operativa in via G. Di Vittorio 6 – 20057 Assago MI. Nei documenti societari risultano i dati di registro e partita IVA che vengono utilizzati per le comunicazioni ufficiali e le pratiche amministrative, e sulle pagine ufficiali sono disponibili i link a dati societari e alla privacy & cookie policy.

Consigli pratici per i tifosi

Chi si reca al Unipol Forum per assistere alla sfida tra Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste troverà utili alcune indicazioni: arrivare con anticipo per agevolare i controlli, consultare il calendario per eventuali modifiche e verificare le modalità di ritiro o acquisto dei biglietti. I partner della struttura contribuiscono a rendere l’esperienza più completa, offrendo servizi di ristorazione e accoglienza agli spettatori, mentre la presenza di un official timekeeper garantisce il rispetto dei tempi di gioco e delle formalità tecniche.

In sintesi, per chi segue Pallacanestro EA7 Olimpia Milano è importante sfruttare tutte le risorse disponibili: il calendario online per pianificare la partecipazione, le pagine ufficiali per le comunicazioni e il Unipol Forum come punto di riferimento logistico. Conservare i riferimenti a Forumnet S.p.A. e ai partner aiuta inoltre a orientarsi tra informazioni societarie, contatti e servizi accessori utili alla giornata della partita.