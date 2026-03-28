Pronostico Alcione vs Pro Vercelli: analisi, quote e fattori decisivi

Scopri perché l'ASC Alcione è considerata favorita contro il Pro Vercelli e quali elementi valutare per il pronostico

Il confronto tra ASC Alcione e Pro Vercelli in programma sabato 28 marzo 2026 alle 17:30 è uno degli appuntamenti più significativi del Girone A di Serie C. La posta in palio riguarda posizioni di classifica contrastanti: l’Alcione punta a consolidare la zona playoff, mentre il Pro Vercelli cerca punti per allontanarsi dalla zona calda.

Questo articolo offre un quadro completo con analisi statistica, valutazione delle condizioni delle squadre e indicazioni sulle quote disponibili.

Posizione in classifica e implicazioni

La classifica parla chiaro: ASC Alcione occupa il settimo posto con 50 punti, risultato di una stagione che le ha permesso di sperare nei playoff. Il Pro Vercelli è tredicesimo con 42 punti, una situazione che obbliga la squadra ospite a cercare risultati concreti per risalire. In termini numerici, l’Alcione ha totalizzato una stagione con 14 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, mentre il Pro Vercelli conta 12 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte. Questi dati delineano la necessità di punti per entrambe: uno scenario che rende la partita nervosa e tatticamente attenta.

Forma recente e numeri chiave

Gli ultimi risultati rivelano tendenze differenti. L’Alcione arriva con un periodo poco brillante: nelle ultime cinque uscite ha ottenuto 4 pareggi e 1 sconfitta, l’ultimo match finito 0-3 contro il Novara. La squadra ha segnato 31 gol in stagione e ne ha subiti 22, evidenziando una difesa relativamente solida ma qualche difficoltà nell’efficacia offensiva. Il Pro Vercelli, guidato da Michele Santoni, nelle ultime cinque partite conta 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte; in campionato ha messo a segno 36 gol e ne ha incassati 47, segno di vulnerabilità dietro e di una certa imprevedibilità in attacco.

Record casalingo e in trasferta

Il fattore campo è significativo: l’ASC Alcione ha costruito gran parte dei suoi punti tra le mura amiche con un bilancio di 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Al contrario il Pro Vercelli ha faticato in trasferta, dove ha raccolto 5 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte; questo aspetto influisce sul ragionamento del pronostico e sulla probabilità di una prestazione attendista da parte degli ospiti. Il fattore campo può incidere anche a livello mentale e sulle scelte tattiche degli allenatori.

Precedenti diretti e dimensione psicologica

Il confronto storico recente sorride al Pro Vercelli: negli ultimi tre scontri diretti la squadra piemontese ha ottenuto tre successi, l’ultimo match vinto 1-0. Questo precedente può dare fiducia ai bianco-azzurri sul piano psicologico, ma non annulla il vantaggio numerico e territoriale dell’Alcione. Il confronto tra passato e forma attuale suggerisce un equilibrio che può rompersi per dettagli tattici o errori individuali.

Quote, pronostico e consigli di lettura

Le quote disponibili indicano una leggera preferenza per i padroni di casa: la vittoria dell’Alcione è proposta a quota 2.60 (sempre riportata su siti come Eurobet e Betfair), il pareggio vale circa 3.05 su NetBet, mentre il successo del Pro Vercelli si trova intorno al 3.00 su Sisal. Oltre ai numeri, il pronostico tiene conto della solidità difensiva dell’Alcione e delle difficoltà del Pro Vercelli lontano da casa; per questo motivo una previsione probabile è la vittoria casalinga con un risultato contenuto, ad esempio 2-0. Chi cerca opzioni di scommessa può valutare anche il mercato “entrambe le squadre segnano” con una tendenza verso il No, dati i trend realizzativi recente.

Conclusione

In sintesi, il match del 28 marzo 2026 tra ASC Alcione e Pro Vercelli è indirizzato verso una preferenza per i padroni di casa sulla base di statistiche, record casalinghi e forma recente degli avversari. Tuttavia il calcio rimane imprevedibile: i precedenti storici a favore del Pro Vercelli e la pressione della classifica possono ribaltare il pronostico. Per chi segue la partita, osservare gli 11 iniziali e le scelte tattiche dei tecnici Giovanni cusatis e Michele Santoni sarà fondamentale per capire l’evoluzione dell’incontro.