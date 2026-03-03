Pareggio senza reti tra Inter U23 e Alcione Milano: la cronaca del derby

il derby milanese di Serie C termina 0-0: l'Inter U23 crea la palla gol più nitida ma trova il muro di Agazzi, mentre l'Alcione controlla il gioco e resta in dieci nel finale

I fatti sono questi: Il derby milanese di Serie C tra Inter U23 e Alcione Milano si è disputato a Milano l’1 marzo 2026 e si è chiuso sullo 0-0. L’incontro è stato deciso dall’equilibrio tattico, da poche occasioni nitide e da una parata cruciale che ha impedito il vantaggio nerazzurro.

Nel finale un’espulsione ha infiammato gli animi e ha inciso sugli ultimi minuti.

I fatti

La partita ha mostrato marcature strette e gestione prudente del possesso palla. Le occasioni da rete sono state rare e concentrate nella ripresa. Una parata di rilievo ha mantenuto la porta inviolata per la Inter U23. L’espulsione nel finale ha ridotto una delle squadre in inferiorità numerica e ha limitato le possibilità di creare pericoli negli ultimi minuti. Secondo fonti ufficiali, gli allenatori hanno privilegiato assetti difensivi.

Le conseguenze

Il risultato ha certificato il pareggio tra le due formazioni e ha mantenuto inalterati gli equilibri tattici mostrati durante la gara. L’espulsione ha avuto effetto immediato sul ritmo della partita e sulle sostituzioni operative. Si attende l’ufficialità delle decisioni disciplinari e gli sviluppi arbitrali per chiarire eventuali sanzioni.

Come si è sviluppata la partita

I fatti sono questi: dopo l’attesa sulle decisioni disciplinari, la gara riprende su ritmi alti nei primi minuti. L’avvio è di marca Inter U23, con pressione elevata e tentativi di controllo del possesso. Nei primi dieci minuti il centrocampista Berenbruch conclude due volte: il primo tiro termina vicino al palo, il secondo viene neutralizzato dal portiere dell’Alcione, Agazzi.

Con il passare dei minuti la partita si assesta su ritmi più contenuti. Le due squadre privilegiano copertura e organizzazione difensiva. Gli spazi si riducono e gli attacchi diventano più sporadici, con prevalenza di gioco laterale e palle lunghe per cercare superiorità numerica sulle fasce.

La fase centrale e le occasioni

I fatti sono questi: dopo l’intervallo il ritmo cala e le azioni offensive si riducono. Le squadre privilegiano il gioco laterale e le palle lunghe per cercare superiorità sulle fasce. Nel primo tempo il punteggio era rimasto sullo 0-0, riflesso dell’equilibrio mostrato in campo.

La squadra dell’Alcione punta sulle palle inattive e sui cross dalla linea di fondo. La formazione dell’Inter U23 risponde con movimenti interni e cambi di gioco per creare spazi centrali. I corner avversari vengono gestiti con ordine dalla difesa nerazzurra, che non concede tiri limpidi verso la porta.

Le opportunità più nette arrivano da conclusioni sporadiche fuori area e da incursioni sulle fasce. Gli allenatori inseriscono cambi per aumentare peso offensivo. Confermano dalla panchina la volontà di cercare il vantaggio con maggiori incursioni negli ultimi venti metri.

Il momento decisivo: la grande chance e la parata di Agazzi

I fatti sono questi: al 20′ della ripresa un contropiede costruito dall’Inter ha portato Berenbruch a servire Topalovic. Topalovic si è presentato a tu per tu con Agazzi e ha calciato. Agazzi ha deviato il tiro, che ha colpito il palo e non ha varcato la linea di porta. L’azione ha impedito il vantaggio degli ospiti e ha modificato l’inerzia della partita.

Le conseguenze

Confermano dalla panchina la volontà di cercare il vantaggio con maggiori incursioni negli ultimi venti metri. Il salvataggio ha ridato fiducia all’Alcione, che ha aumentato l’intensità offensiva. L’episodio è avvenuto come momento chiave e ha mantenuto il risultato in equilibrio, lasciando aperto lo sviluppo del match.

Le risposte dell’Alcione

I fatti sono questi: dopo la grande occasione nerazzurra, l’Alcione ha inserito forze fresche e ha alzato il ritmo. La squadra ha cercato di impegnare la difesa avversaria con movimenti in area e tiri dalla distanza. Successivamente Renault e Plescia sono entrati per dare vivacità all’attacco Orange. Un’azione dentro l’area ha portato Renault a un tiro respinto dalla retroguardia nerazzurra.

La gara si è scaldata nel finale e l’episodio è avvenuto come momento chiave, mantenendo il risultato in equilibrio. Nel recupero il difensore dell’Alcione Ciappellano è stato espulso per un intervento su Zouin. La decisione ha lasciato la formazione Orange in inferiorità numerica e ha suscitato proteste. Sono state inoltre sanzionate con il cartellino giallo alcune presenze chiave, tra cui Scuderi e Morselli, a testimonianza dei contrasti fisici registrati nel match. Secondo fonti ufficiali, la direzione di gara ha motivato le scelte valutando l’intensità degli interventi.

I fatti sono questi: nella partita tra Inter U23 e Alcione Milano a Milano, le scelte di formazione e i ruoli hanno inciso sullo sviluppo del match. Le formazioni hanno privilegiato densità a centrocampo e movimenti in velocità in attacco. La direzione di gara ha adottato provvedimenti successivi a interventi giudicati intensi, secondo fonti ufficiali.

I fatti

L’Inter U23 è schierata con un 3-5-2. Tra i pali gioca Calligaris. La difesa a tre comprende Cinquegrano, Prestia e Alexiou. A centrocampo agiscono Kamate, Topalovic e Berenbruch. In avanti vengono impiegati La Gumina e Iddrissou. In panchina figurano Melgrati, Raimondi e Bovio. L’allenatore in campo è Omar Danesi, in sostituzione di Stefano Vecchi squalificato.

Le conseguenze

L’Alcione Milano risponde con un 4-3-1-2, con Agazzi in porta. Gli esterni di difesa sono Chierichetti e Ciappellano. A centrocampo Galli e Invernizzi gestiscono il possesso. In avanti Pitou e Morselli cercano inserimenti e profondità. Un episodio di gioco ha coinvolto Ciappellano e ha portato a un’espulsione che ha modificato gli equilibri tattici. Secondo fonti ufficiali, la direzione di gara ha motivato le scelte valutando l’intensità degli interventi.

Formazioni e ruoli chiave

L’assetto tattico ha privilegiato equilibrio e transizioni rapide. L’Inter U23 ha cercato superiorità centrale con il terzetto di centrocampo. L’Alcione ha puntato su ampiezza e sulle incursioni degli esterni. Le sostituzioni successive hanno avuto l’obiettivo di aumentare il ritmo e coprire le falle difensive emerse dopo l’espulsione.

Prospettive

Le sostituzioni successive miravano ad aumentare il ritmo e coprire le falle emerse dopo l’espulsione. Il pareggio non altera significativamente la classifica: Alcione incassa un punto che non modifica la posizione, mentre l’Inter U23 prosegue in una serie di risultati utili ma poco redditizi. Dal punto di vista tattico, la gara ha mostrato due squadre compatte, attente a non scoprirsi e in grado di limitare gli spazi offensivi.

Per l’Inter U23 la prossima sfida è in trasferta contro il Cittadella martedì 3 marzo 2026, occasione per cercare il ritorno alla vittoria. Per l’Alcione la gestione dell’assenza forzata di Ciappellano resta un tema chiave, insieme alla necessità di ritrovare continuità offensiva senza perdere la solidità dimostrata nel derby. Il prossimo turno sarà indicativo per le ambizioni di classifica di entrambe le formazioni.

I fatti sono questi: Inter U23 e Alcione Milano pareggiano 0-0 nella partita valida per il campionato giocata a Milano. Il match resta deciso da un episodio: la parata di Agazzi sul tiro di Topalovic che colpisce il palo e impedisce il vantaggio avversario. L’arbitro è Maresca (sez. Napoli). L’espulsione di Ciappellano arriva nel recupero per condotta antisportiva.

Riepilogo statistico

Risultato finale: Inter U23 0-0 Alcione Milano. Arbitro: Maresca (sez. Napoli). Espulso: Ciappellano (Alcione) nel recupero. Ammoniti: Scuderi, Morselli, Chierichetti. L’episodio decisivo è la parata sul palo di Agazzi su Topalovic, che ha determinato l’esito del confronto.

I fatti

La partita si sviluppa su ritmi equilibrati. Le due squadre creano occasioni limitate. Agazzi neutralizza la migliore chance avversaria con un intervento sul palo. Nel finale aumenta la tensione. L’espulsione di Ciappellano riduce l’Alcione in inferiorità numerica. L’arbitro Maresca punisce anche comportamenti fallosi con tre ammonizioni.

Le conseguenze

Il pareggio non modifica sostanzialmente la classifica delle contendenti. Entrambe le formazioni mantengono margini di ambizione nel girone. Il prossimo turno sarà indicativo per le ambizioni di classifica di entrambe le formazioni, secondo fonti ufficiali dei club.