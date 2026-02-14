Milano cortina 2026, medaglie, protagonisti e progetti sportivi a milano

un resoconto dei momenti più significativi dei Giochi, dalle medaglie italiane alle curiosità in campo internazionale, con uno sguardo al simposio «Hack the Sport» del 19 febbraio

La prima fase dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha già offerto colpi di scena, podi inattesi e iniziative collaterali che cercano di integrare sport ed educazione. Tra esiti agonistici e curiosità mediatiche, la rassegna sta riscrivendo record e generando spunti di riflessione sul ruolo dello sport nella società contemporanea.

In parallelo alle gare, prende forma a Milano un progetto che vuole connettere il mondo accademico e quello sportivo: si tratta del simposio Hack the Sport, promosso da Excellentia insieme alla European School of Economics e a Q8 Italia, in programma il 19-02-2026 presso il campus milanese. L’iniziativa si propone di esplorare come l’educazione e lo sport possano generare cambiamenti sociali concreti, partendo dall’esperienza olimpica.

Giornata del 13 febbraio: risultati e protagonisti

Il 13 febbraio ha segnato la settima giornata di gare con esiti che hanno attirato l’attenzione del pubblico: tra questi, la medaglia di bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross e importanti decisioni nelle gare di pattinaggio di velocità e figura maschile. La cronaca della giornata evidenzia come sia lo spettacolo sia la tensione agonistica abbiano caratterizzato un’intensa sessione di competizioni.

Le performance azzurre

L’Italia ha collezionato risultati rilevanti: la squadra maschile di curling, composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, ha ottenuto un’altra vittoria di squadra battendo la Gran Bretagna 9-7, dopo un esordio convincente contro la Svezia. Intanto, Carollo si è piazzato settimo nella 10 km di sci di fondo, mentre Francesca Lollobrigida aveva già conquistato un secondo titolo olimpico nei 5000 metri di pattinaggio di velocità nei giorni precedenti.

Gioie, sfortune e decisioni disciplinari

Tra gli episodi più discussi vanno ricordati l’oro di Federica Brignone nel SuperG, definito dalla stessa atleta come un traguardo speciale, e la caduta sfortunata di Sofia Goggia nello stesso evento. Sul fronte disciplinare, la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso di Rebecca Passler, permettendole il rientro dopo la sospensione provvisoria per positività al Letrozolo riscontrata il 26 gennaio.

Momenti clamorosi e curiosità della rassegna

La settimana ha offerto anche episodi inaspettati: il favoritissimo Ilia Malinin è rimasto fuori dal podio nel pattinaggio di figura dopo due cadute nel programma libero, lasciando spazio a un oro sorprendente assegnato al kazako Mikhail Shaidorov. Parallelamente, le storie umane e simboliche sono state protagoniste: il caso del casco con le immagini di atleti ucraini portato in gara da Vladyslav Heraskevych ha generato polemiche e sanzioni legate all’applicazione delle regole olimpiche.

Trend social e lifestyle olimpico

Oltre alle competizioni, i Giochi hanno alimentato contenuti virali: video degli atleti che ballano tra i villaggi, look eccentrici sul ghiaccio e persino una curiosità culinaria legata a uno chef di fama che ha proposto un formato di pasta ispirato ai cinque cerchi. Questi elementi contribuiscono a rendere l’evento un fenomeno culturale oltre che sportivo.

Hack the Sport: educazione, sport e impatto sociale

Il simposio Hack the Sport nasce con l’obiettivo dichiarato di mettere in connessione pratiche educative e attività sportive per promuovere trasformazioni sociali. Organizzato da Excellentia in collaborazione con la European School of Economics e Q8 Italia, l’evento del 19-02-2026 vuole stimolare idee su come lo sport possa diventare veicolo di inclusione, formazione e innovazione sul territorio milanese.

Obiettivi e temi del simposio

Tra i focus previsti figurano la formazione delle nuove generazioni, la sperimentazione di metodologie educative integrate e la creazione di partnership pubblico-private per valorizzare il patrimonio sportivo. L’approccio punta sulla contaminazione tra mondi diversi: il mondo accademico, le imprese e le realtà sportive locali, con l’intento di realizzare progetti sostenibili e replicabili.

In questo contesto, iniziative come Hack the Sport cercano di trasformare il clamore delle gare in opportunità concrete per la comunità, rafforzando l’idea che lo sport possa essere strumento di cambiamento oltre che di spettacolo.