Play-in ancora vivo per Olimpia Milano, Virtus Bologna guarda al campionato

Olimpia Milano cerca punti per tenere accesa la speranza play-in mentre Virtus Bologna punta soprattutto a consolidare il rapporto di forza in vista del campionato

La sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna arriva con due motivazioni profondamente diverse. Per i bianconeri la partecipazione continentale ha ormai perso gran parte del valore competitivo, ma resta utile come banco di prova in vista della fase nazionale; per l’EA7, invece, la partita rappresenta una delle ultime opportunità per mantenere viva la flebile speranza di rincorrere il play-in.

Entrambe le squadre scenderanno in campo con approcci tattici e obiettivi che riflettono queste priorità divergenti.

Il confronto è in programma nella 34a giornata di Eurolega 2026-2026 e prenderà il via alle ore 20:30 di Giovedì 26 marzo. Gli spettatori potranno seguire l’incontro in televisione su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), oppure in streaming tramite SkyGo e Now. Per chi preferisce aggiornamenti testuali, OA Sport offrirà una diretta live testuale con cronaca e commenti in tempo reale.

Cosa è davvero in palio

Il valore della partita cambia a seconda della maglia indossata: per Olimpia Milano la posta in gioco è principalmente legata alla possibilità di centrare il play-in, un traguardo che richiede quasi una serie di vittorie consecutive in questa fase della stagione e che sembra complicato dall’alto livello delle avversarie. Secondo le valutazioni del club e degli osservatori, le chance realistiche di qualificazione si attestano intorno al 10%, fattore che rende ogni risultato fondamentale per mantenere viva la speranza o per tracciare una strada alternativa per gli obiettivi futuri.

La situazione dell’Olimpia

Per la squadra di Peppe Poeta il conteggio è semplice ma impegnativo: servono almeno quattro vittorie, forse cinque, per sperare di agganciare il turno extra che può riaprire il cammino verso i playoff. Questo contesto rende ogni partita un esame tattico e mentale: la rotazione, la gestione dei minuti e le scelte difensive diventano determinanti. I tifosi e gli analisti seguiranno con attenzione anche le scelte tecniche che potrebbero rivelare come l’allenatore intende provare a ribaltare le probabilità a disposizione.

La prospettiva della Virtus

Per la Virtus Bologna la partita ha un peso diverso: con l’Europa che ormai non offre più grandi ambizioni, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla proiezione campionato italiano. La squadra bianconera può infatti utilizzare questo match per testare soluzioni tattiche utili in vista della fase nazionale, con la speranza di ritrovarsi di nuovo di fronte all’Olimpia in un ipotetico atto conclusivo. Non mancano però ostacoli rappresentati da altre formazioni competitive che rendono la strada verso la finale nazionale tutt’altro che scontata.

Aspetti tattici e rapporti di forza

Sul piano tecnico il confronto sarà un banco di prova per i due allenatori: Peppe Poeta e Dusko Ivanovic avranno modo di misurare le rispettive idee, dall’approccio difensivo alla gestione delle transizioni offensive. La partita può trasformarsi in un duello di aggiustamenti continui, in cui contano i dettagli come la circolazione di palla, il controllo del rimbalzo e la precisione dalla lunga distanza. Anche gli equilibri psicologici entreranno in gioco: la squadra che saprà gestire meglio la pressione potrà prendere il sopravvento nei momenti chiave.

Dove e come seguire la partita

Per chi non sarà presente sugli spalti, le opzioni per restare aggiornati sono chiare: la diretta televisiva è garantita da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), mentre chi preferisce lo streaming può collegarsi a SkyGo o Now. Chi cerca un resoconto minuto per minuto o preferisce leggere commenti e analisi troverà su OA Sport una diretta live testuale pensata per non perdere nessun dettaglio. In tutte le piattaforme la copertura includerà formazioni, falli tecnici, statistiche e note sul rendimento individuale.