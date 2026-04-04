Ciclista investe una dodicenne in piazza Ducale: cercasi testimoni

La zia della bambina lancia un appello ai presenti in piazza Ducale affinché forniscano dettagli utili per riconoscere la donna in bicicletta

Un episodio che ha scosso chi si trovava in piazza Ducale: il 1 aprile una bambina è stata urtata e trascinata da una bicicletta che arrivava a forte velocità. Secondo i racconti, la giovane vittima, una dodicenne, era insieme a un’amichetta mentre i genitori si trovavano in un bar nelle vicinanze.

L’urto le ha causato lesioni significative: tre costole rotte e una spalla lussata, condizioni che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

La famiglia ha reso noto che la persona in sella alla bici si è fermata per qualche istante a pochi metri dalla bambina, quindi è ripartita. Testimoni avrebbero riferito di aver sentito la donna gridare frasi ambigue come “ero sui binari”, il che alimenta il sospetto che non fosse del tutto lucida. Per questo motivo i parenti, rappresentati dall’anziana zia della piccola, hanno rivolto un appello pubblico: chiunque abbia visto qualcosa o riconosca la persona in bicicletta è invitato a farsi avanti con informazioni utili.

Ricostruzione della dinamica dell’incidente

Le prime ricostruzioni indicano che la bicicletta è entrata in piazza dal lato di via del Popolo, procedendo a velocità sostenuta. L’impatto ha agganciato la bambina che è stata trascinata per alcuni metri prima di cadere a terra. Un gruppo di passanti si è immediatamente avvicinato per prestare i primi soccorsi, mettendo in atto misure di emergenza in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari. È importante sottolineare come la pronta reazione dei presenti abbia probabilmente limitato conseguenze ulteriori, dimostrando l’efficacia della solidarietà civica.

Elementi che possono aiutare il riconoscimento

I familiari chiedono dettagli concreti: descrizione della bicicletta, abbigliamento della ciclista, eventuali borse o caschi, direzione di fuga e comportamento immediatamente dopo l’urto. Caratteristiche come il colore del mezzo o segni visibili sulla persona possono risultare fondamentali. Chi ha ripreso la scena con uno smartphone o dispone di fotografie è pregato di contattare direttamente la famiglia o le autorità, poiché quei materiali potrebbero fornire prove decisive per chiarire la vicenda.

Conseguenze per la bambina e gestione dell’emergenza

Le ferite riportate hanno richiesto un intervento medico tempestivo: la bambina è stata valutata e trattata per tre costole fratturate e una spalla lussata, condizioni che comportano dolore intenso e tempi di recupero non trascurabili. I medici hanno sottolineato l’importanza di monitorare eventuali complicanze e di seguire un percorso riabilitativo adeguato. Nel frattempo, la famiglia è concentrata sia sulla salute della minore sia sulla ricerca di testimoni per assicurare chiarezza sui fatti.

Ruolo dei testimoni e delle autorità

La vicenda è ora al centro dell’attenzione anche delle forze dell’ordine, che potrebbero avviare un’indagine sulla base delle testimonianze raccolte. Un numero significativo di persone era presente in piazza al momento dell’incidente, il che aumenta le probabilità di trovare elementi utili. Le autorità locali e la famiglia chiedono la collaborazione della comunità per ottenere informazioni verificate e contribuire così a una ricostruzione accurata degli eventi.

Appello finale e contatti

L’appello lanciato dalla zia della bambina è chiaro e pressante: chiunque abbia assistito all’incidente o disponga di dettagli specifici deve contattare i familiari o le forze dell’ordine. Anche piccoli particolari, come il comportamento dell’anziana dopo l’urto o elementi distintivi della bicicletta, possono fare la differenza. La famiglia spera che, grazie alla collaborazione della cittadinanza, si possa identificare la persona responsabile e chiarire le circostanze che hanno portato a questo grave episodio.

Per segnalazioni o informazioni è consigliabile rivolgersi alle autorità locali o utilizzare i canali indicati dalla famiglia. Ogni elemento raccolto potrebbe rivelarsi determinante per assicurare protezione alla vittima e chiarezza sulla dinamica dell’accaduto, favorendo così una risposta adeguata sia dal punto di vista umano sia da quello giudiziario.