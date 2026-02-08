L’Alcione Milano conquista tre punti fondamentali contro l’Arzignano

L'Alcione Milano conquista la vittoria contro l'Arzignano grazie a un gol determinante di Pirola.

Nel pomeriggio di oggi, l’Alcione Milano ha festeggiato una vittoria casalinga di grande importanza, superando l’Arzignano Valchiampo con un punteggio di 1-0 grazie a un gol di Pirola all’inizio del secondo tempo. Questo risultato consente alla squadra di mister Giovanni Cusatis di portarsi a quota 39 punti in classifica, mentre i veneti rimangono fermi a 30 punti.

Una partita che, pur non essendo ricca di occasioni, ha messo in luce la solidità difensiva dell’Alcione.

Un inizio di gara equilibrato

L’incontro si apre con l’Arzignano che mostra subito grande determinazione, adottando un pressing alto che mette in difficoltà l’impostazione di gioco dell’Alcione. Al 5′ minuto, Minesso riesce a rubare palla a Giorgeschi e prova un tiro in porta, ma Agazzi è attento e respinge. Sulla ribattuta, Mattioli tenta una rovesciata che però finisce alta sopra la traversa.

Un primo tempo tattico

Con il passare dei minuti, l’Alcione inizia a prendere le misure ai veneti e a gestire il possesso palla con maggiore serenità. Tuttavia, le occasioni da gol scarseggiano, e il primo tempo si chiude con un 0-0 che riflette un match molto tattico e caratterizzato da pochi squilli offensivi. Entrambi gli allenatori, Cusatis e Di Donato, si concentrano sulla solidità difensiva delle loro squadre, rendendo difficile per le punte avversarie trovare spazi.

La svolta nel secondo tempo

All’inizio della ripresa, l’Alcione entra in campo con un atteggiamento decisamente più aggressivo. Dopo pochi minuti, al 9′, il momento decisivo: una punizione battuta da Morselli trova Pirola, che con un preciso colpo di testa riesce a mettere la palla in rete. Questo gol non solo sblocca il punteggio, ma infonde anche nuova energia alla squadra di casa.

Controllo e gestione del vantaggio

Dopo la rete, l’Alcione mantiene il controllo del gioco, gestendo il possesso palla e cercando di spezzare il ritmo del match. L’Arzignano, pur tentando di reagire, non riesce a creare occasioni concrete, e la difesa degli arancioni si dimostra solida e ben organizzata. Nel finale, gli ospiti cercano di accorciare le distanze, ma le iniziative offensive risultano prevedibili e facilmente neutralizzate dalla retroguardia dell’Alcione.

Il significato della vittoria

La partita si chiude con un 1-0 che rappresenta un risultato fondamentale per l’Alcione Milano. Con questa vittoria, la squadra si posiziona momentaneamente al quarto posto in classifica, mantenendo vive le speranze di playoff. Per Pirola, si tratta del terzo gol decisivo in questa stagione, un contributo prezioso per una squadra che dimostra di essere in uno stato di forma eccezionale.

Il match ha evidenziato non solo le capacità offensive dell’Alcione, ma anche la loro solidità difensiva, che ha permesso di portare a casa tre punti cruciali. L’allenatore Cusatis avrà sicuramente molto su cui riflettere in vista delle prossime sfide, ma oggi la sua squadra ha dimostrato di avere il carattere e la determinazione necessari per competere ai massimi livelli.