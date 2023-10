Vietato l'accesso a San Siro ai tifosi portoghesi e altri divieti per Inter-Benfica a Milano

In vista del ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Inter e Benfica a Milano, sono stati imposti dei divieti mirati per garantire la sicurezza pubblica durante l’evento. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha emesso un’ordinanza per preservare l’ordine e la tranquillità durante la partita di calcio.

Divieti riguardanti la vendita di alcolici e bevande superalcoliche

Nell’ordinanza, sono state stabilite restrizioni riguardanti la vendita di alcolici e bevande superalcoliche, sia in luoghi fissi che ambulanti, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine. Questi divieti saranno in vigore in diverse zone della città, tra cui Corso Como, Darsena, Centro cittadino, zona Sempione, San Siro e le strade circostanti.

Dettagli sulla partita e potenziale Derby Italiano

L’inizio della partita allo stadio Meazza è previsto per le 21:00. L’Inter parte con un vantaggio di due reti ottenuto nella gara d’andata in Portogallo. Nel caso in cui l’Inter si qualifichi per le semifinali, potremmo assistere a un emozionante derby tutto italiano contro la squadra vincente dell’incontro tra Milan e Napoli.

La sicurezza è la massima priorità in questa occasione, e le autorità stanno adottando misure per garantire che l’evento si svolga senza intoppi, rispettando i divieti Inter-Benfica Milano.