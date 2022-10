Stadio San Siro, previsti due sopralluoghi aperti a tutti: data e orari

Sopralluoghi partecipati del dibattito pubblico sullo Stadio di Milano: gli orari

Lunedì 17 ottobre sono previsti due sopralluoghi aperti al pubblico nell’area di San Siro in due fasce orarie: 11-13 e 17-19.

Sopralluoghi San Siro: Andrea Pillon sarà presente

I sopralluoghi sono stati organizzati nell’ambito del dibattito pubblico sul nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare.

Le tappe del ‘tour’ sono quattro, con le spiegazioni dei progettisti e la guida di Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico. Giovedì 13 ottobre, a Palazzo Reale, si è svolto il terzo incontro di approfondimento, dedicato alla sostenibilità economica e al rapporto tra pubblico e privato.

Sopralluoghi San Siro: diritto di superficie o di concessione?

Il Comune di Milano sarebbe disposto a concedere un diritto di superficie: i costi di realizzazione sarebbero totalmente a carico dei proponenti.

Attualmente, invece, lo stadio Meazza è gestito dai due club attraverso un diritto di concessione, per il quale Milan e Inter versano al Comune una cifra variabile di anno in anno, non superiore a circa 10 milioni di euro.

Il prossimo incontro si terrà nella stessa giornata dei sopralluoghi: lunedì 17 ottobre. Appuntamento all’auditorium di via Quarenghi 21 (zona Uruguay-Bonola). Sarà dedicato alla sostenibilità sociale dell’intervento.

