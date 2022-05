Martedì 24 maggio si giocherà la partita di beneficenza: l'obiettivo

Nella giornata di martedì 24 maggio, dalle ore 12 alle 15, a San Siro, si giocheranno il quinto Trofeo In Campo con il Cuore e il quarto derby Charity Milan Inter.

Partita di beneficenza a San Siro: la raccolta fondi

Appassionati e tifosi scenderanno in campo per sostenere l’importanza della prevenzione e dei defibrillatori salvavita sul territorio. I fondi raccolti sosterranno la donazione di defibrillatori, i quali verranno devoluti agli uffici del Comune al Corvetto e al Parco di Trenno. Successivamente, verranno posati e messi a disposizione per la tutela di tutti.

Partita di beneficenza a San Siro: i commissari tecnici

Il quinto derby Charity San Siro è stato realizzato con il portale d’aste benefiche Charitystars.

Chi rivestirà il ruolo di commissario tecnico? L’ex calciatore dell’Inter Evaristo Beccalossi e l’ex calciatore rossonero Angelo Carbone, i quali dirigeranno questo speciale Derby per il Cuore. I giocatori benefattori, arrivati da tutta Europa, si sono aggiudicati un ruolo all’asta.

Partita di beneficenza a San Siro: collocati oltre 35 defibrillatori

Giunto alla sua quarta edizione, l’evento è stato fortemente richiesto dall’Associazione In Campo con il Cuore, in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale di Milano.

Ad oggi l’Associazione In Campo con il Cuore è riuscita a collocare oltre 35 defibrillatori nel territorio milanese: da Palazzo Reale al Parco Sempione, dal Castello Sforzesco alle sedi dei municipi, passando per le scuole della città e la zona dei Navigli.

