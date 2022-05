Maxischermo Sassuolo-Milan, Sala: “Nessun veto, ma non al Duomo”

La sfida è prevista per domenica 22 maggio alle ore 18 al Mapei Stadium

A Milano potrebbe essere installato un maxischermo per Sassuolo-Milan, l’ultima partita del campionato che potrebbe offrire ai rossoneri la vittoria dello scudetto: basta un pareggio sul campo del Sassuolo per conquistare il titolo.

Maxischermo Sassuolo-Milan: l’ok del sindaco Sala

Il sindaco Beppe Sala -di fede nerazzurra- ha annunciato sui social: “Tanti tifosi del Milan chiedono l’installazione di un maxi schermo per vedere domenica la partita con il Sassuolo. Al netto dell’impossibilità materiale di usare piazza Duomo, ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia, ho parlato con il presidente del Milan Scaroni, e gli ho fatto presente che lato comune e questura non c’è nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita”.

Maxischermo Sassuolo-Milan: le ipotesi di De Chirico

Nella giornata di mercoledì 18 maggio, nell’aula di Palazzo Marino, era già intervenuto sul tema Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia. Il forzista aveva chiesto alla giunta comunale di pensare ad un luogo adatto dove posizionare un maxischermo per consentire ai tifosi milanisti di riunirsi ed assistere tutti insieme alla partita di Reggio Emilia. Inoltre, aveva ipotizzato che l’ipotesi migliore sarebbe stata l’Arena civica o piazza Duca d’Aosta.

Maxischermo Sassuolo-Milan, Fontana: “A disposizione Piazza Città di Lombardia”

Il presidente della Regione Attilio Fontana, invece, scrive su Facebook: “Ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo. Da presidente dei lombardi, oltre che da tifoso milanista, metto a disposizione Piazza Città di Lombardia, qualora la società e le istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione“.

L’assist del governatore della Lombardia potrebbe davvero rendere felici i tifosi rossoneri.

