Bagno di folla per Valentino Rossi: il suo ultimo giro all’Eicma

I festeggiamenti del pubblico per Valentino Rossi a Eicma dopo l'addio alla MotoGp

Valentino Rossi compie il suo ultimo giro in pista da Eicma: i fan lo festeggiano.

Valentino Rossi, Eicma: One More Lap

Nella giornata del 25 novembre, durante ‘One More Lap’, l’evento dedicato da Yamaha e dall’Esposizione Internazionale delle due ruote per l’addio alle corse del grande Valentino Rossi, i tifosi hanno celebrato il pilota a Rho Fiera Milano.

Rossi è arrivato sul palco in sella a una speciale Yamaha YZF-M1 60° anniversary, attorniato dalle moto con le quali ha vinto quattro Campionati del Mondo. Qui, ha ripercorso i suoi 16 anni di carriera davanti al suo fedelissimo pubblico.

Valentino Rossi, Eicma: le parole di Jarvis

Lin Jarvis, managing director di Yamaha Motor Racing, ha omaggiato Rossi di una piccola Yamaha PW50 ‘pink’ 46, dedicandola alla figlia in arrivo.

E afferma: “Per Yamaha, Valentino non è mai stato un semplice pilota: è l’uomo che ha dato una svolta decisiva alle nostre attività in MotoGP e per questo non potremo mai ringraziarlo abbastanza”.

Valentino Rossi, il presidente di Eicma: “Un onore”

Pietro Meda, presidente di Eicma, ha dichiarato: “Un onore che Yamaha abbia scelto in esclusiva il palcoscenico internazionale di Eicma per celebrare la straordinaria storia sportiva di Valentino Rossi. Oggi non possiamo fare altro che ringraziare la Casa di Iwata e unirci all’abbraccio della community per quello che Valentino ha fatto per il motociclismo e l’industria delle due ruote”.

