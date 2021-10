StraWoman Milano 2021: torna l’undicesima edizione

StraWoman Milano, la corsa dedicata alle donne, si svolgerà domenica 24 ottobre 2021.

Nella giornata di domenica 24 ottobre, a Milano, torna l’undicesima edizione di StraWoman: la corsa non competitiva di 5 o 10 chilometri dedicata, in particolare ma non solo, alle donne.

StraWoman Milano 2021: il percorso

La corsa/camminata si svolgerà nel verde di Parco Sempione, nei pressi di importanti edifici storici, come il Castello Sforzesco, i suoi musei, l’Arena Gianni Brera, l’Arco della Pace, la Triennale di Milano e l’Acquario Civico.

StraWoman Milano 2021: norme di sicurezza

La partenza è fissata alle ore 10.00 da Piazza del Cannone. L’accesso al Village e all’area di partenza sarà consentito solo ai possessori di green pass, non richiesto ai minori di 12 anni. Inoltre, l’ingresso al villaggio sarà contingentato in base al numero massimo consentito di presenze nello stesso momento. All’interno dell’area village, area partenza e durante la corsa si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m: obbligatoria la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa.

StraWoman Milano 2021: iscrizioni

La quota di iscrizione è pari a 13 euro: sono inclusi la t-shirt tecnica, la medaglia e i gadget.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 331 4370677 o visitare il sito ufficiale della StraWoman.

