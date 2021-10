Capienza piena a San Siro per il derby Milan-Inter, Vezzali: “Perché no?”

La sottosegretaria allo Sport prende in considerazione una capienza pari al 100% per il derby di Milano

Il 7 novembre si avvicina: manca meno di un mese al derby più atteso dell’anno. Milan e Inter potrebbero riportare il pieno di tifosi allo stadio.

San Siro, capienza piena per il derby di Milano

Nella giornata di martedì 12 ottobre, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha partecipato alla cerimonia dei Collari d’oro del Coni.

Ai giornalisti che le hanno domandato se la capienza del 100% potrà essere raggiunta già per il derby, ha risposto: “Perchè no?“. “La situazione epidemiologica e le vaccinazioni ci consentono di poter essere ottimisti, abbiamo tutti voglia di ripartire” aggiungendo “credo che quanto prima, se tutto procede nella giusta direzione, potremo arrivare a una capienza del 100%“.

San Siro, capienza piena, Vezzali: “Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso”

La pluricampionessa olimpica ha ribadito che con il governo “da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso.

Ho preso una responsabilità, ovviamente tenendo conto di un rischio ragionato: aprire agli Europei di calcio con almeno il 25% di capienza, da lì c’è stato un percorso che ha portato a una capienza del 75% di pubblico all’aperto e al 50% al chiuso“.

San Siro, capienza piena: i prezzi dei biglietti

In merito alla possibilità di calmierare i prezzi dei biglietti per l’ingresso negli stadi, la sottosegretaria ha dichiarato: “La ripartenza non è semplice e le società hanno vissuto questo anno di pandemia in modo difficoltoso.

Sicuramente ci sarà attenzione affinché tutti possano ritornare allo stadio pagando il giusto prezzoper poter assistere a una partita”.

