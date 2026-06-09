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Politica

ADMO Lombardia: il nuovo Consiglio Direttivo e la continuità con Saponara

L'assemblea dei soci di ADMO Lombardia ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il periodo 2026-2030, mantenendo la continuità con la riconferma di Saponara come presidente

Mattia Marini · · 3 min
ADMO Lombardia: il nuovo Consiglio Direttivo e la continuità con Saponara

In un momento cruciale per il volontariato e la solidarietà, la Fondazione ADMO Lombardia ETS ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2030. L’assemblea dei soci, riunita in data 08/06/2026, ha scelto di mantenere una linea di continuità istituzionale confermando alla presidenza Saponarafigura di riferimento per l’associazione.

La decisione rappresenta un equilibrio tra stabilità organizzativa e innovazionecon l’ingresso di nuove consigliere che portano energie fresche e prospettive diverse. Questo rinnovamento riflette la capacità dell’associazione di adattarsi ai cambiamenti sociali mantenendo saldi i propri valori fondamentali.

Un equilibrio tra tradizione e rinnovamento

La scelta di confermare Saponara alla guida di ADMO Lombardia non è stata casuale. La sua esperienza e la sua visione strategica sono considerate fondamentali per affrontare le sfide del prossimo quadriennio. La solidarietà e la promozione della donazione di midollo osseo rimangono al centro della missione dell’associazione, che continua a lavorare per sensibilizzare l’opinione pubblica e aumentare il numero di donatori.

Tra le novità più significative, l’ingresso di giovani consigliere che portano con sé nuove competenze e un approccio dinamico. Questo mix di esperienza e freschezza è visto come un punto di forza per affrontare le sfide future, tra cui l’ampliamento delle campagne di sensibilizzazione e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Le priorità per il quadriennio 2026-2030

Il nuovo Consiglio Direttivo ha delineato le priorità per il prossimo quadriennio, con un focus particolare su campagne di sensibilizzazione mirate e progetti di formazione per i volontari. L’obiettivo è aumentare il numero di donatori di midollo osseo e migliorare la qualità dei servizi offerti.

Un altro punto cruciale sarà l’espansione delle collaborazioni con enti pubblici e privati, per creare una rete di supporto più ampia e efficace. La Fondazione ADMO Lombardia ETS punta a rafforzare la sua presenza sul territorio, con iniziative che coinvolgono scuole, università e aziende.

L’importanza della formazione

La formazione dei volontari è considerata un pilastro fondamentale per il successo delle attività dell’associazione. Il nuovo Consiglio Direttivo intende investire in programmi di aggiornamento e corsi specifici per garantire che i volontari siano sempre preparati e motivati. Questo approccio mira a migliorare l’efficienza delle campagne e a creare un ambiente di lavoro più coeso e produttivo.

Inoltre, l’associazione punta a sfruttare le nuove tecnologie per ottimizzare la gestione delle donazioni e migliorare la comunicazione con i donatori. L’uso di piattaforme digitali e strumenti di analisi dati sarà fondamentale per raggiungere questi obiettivi.

Il ruolo di Saponara nella nuova governance

Saponara, riconfermato alla presidenza, ha espresso soddisfazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con le nuove consigliere. La sua leadership sarà cruciale per guidare l’associazione verso nuovi traguardi, mantenendo al contempo i valori che hanno reso ADMO Lombardia un punto di riferimento nel settore.

Tra le sue priorità, c’è l’ampliamento delle collaborazioni con altre associazioni e istituzioni, per creare un network di solidarietà più ampio e articolato. Inoltre, Saponara intende rafforzare la presenza di ADMO Lombardia a livello regionale e nazionale, promuovendo iniziative che possano avere un impatto significativo sulla società.

Il nuovo Consiglio Direttivo è pronto a lavorare con impegno e dedizione per affrontare le sfide del prossimo quadriennio, con l’obiettivo di fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di una donazione di midollo osseo.

Autore
Mattia Marini
Mattia Marini, nato a Segrate e residente a Milano, ha guidato una mappatura sulle criticità dei trasporti cittadino realizzata con fonti aperte. Propone un giornalismo che racconta il territorio attraverso dati e visuali chiare; tiene clienti informali di podcast locali come laboratorio sperimentale.

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