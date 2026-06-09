L'assemblea dei soci di ADMO Lombardia ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il periodo 2026-2030, mantenendo la continuità con la riconferma di Saponara come presidente

In un momento cruciale per il volontariato e la solidarietà, la Fondazione ADMO Lombardia ETS ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2030. L’assemblea dei soci, riunita in data 08/06/2026, ha scelto di mantenere una linea di continuità istituzionale confermando alla presidenza Saponarafigura di riferimento per l’associazione.

La decisione rappresenta un equilibrio tra stabilità organizzativa e innovazionecon l’ingresso di nuove consigliere che portano energie fresche e prospettive diverse. Questo rinnovamento riflette la capacità dell’associazione di adattarsi ai cambiamenti sociali mantenendo saldi i propri valori fondamentali.

Un equilibrio tra tradizione e rinnovamento

La scelta di confermare Saponara alla guida di ADMO Lombardia non è stata casuale. La sua esperienza e la sua visione strategica sono considerate fondamentali per affrontare le sfide del prossimo quadriennio. La solidarietà e la promozione della donazione di midollo osseo rimangono al centro della missione dell’associazione, che continua a lavorare per sensibilizzare l’opinione pubblica e aumentare il numero di donatori.

Tra le novità più significative, l’ingresso di giovani consigliere che portano con sé nuove competenze e un approccio dinamico. Questo mix di esperienza e freschezza è visto come un punto di forza per affrontare le sfide future, tra cui l’ampliamento delle campagne di sensibilizzazione e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Le priorità per il quadriennio 2026-2030

Il nuovo Consiglio Direttivo ha delineato le priorità per il prossimo quadriennio, con un focus particolare su campagne di sensibilizzazione mirate e progetti di formazione per i volontari. L’obiettivo è aumentare il numero di donatori di midollo osseo e migliorare la qualità dei servizi offerti.

Un altro punto cruciale sarà l’espansione delle collaborazioni con enti pubblici e privati, per creare una rete di supporto più ampia e efficace. La Fondazione ADMO Lombardia ETS punta a rafforzare la sua presenza sul territorio, con iniziative che coinvolgono scuole, università e aziende.

L’importanza della formazione

La formazione dei volontari è considerata un pilastro fondamentale per il successo delle attività dell’associazione. Il nuovo Consiglio Direttivo intende investire in programmi di aggiornamento e corsi specifici per garantire che i volontari siano sempre preparati e motivati. Questo approccio mira a migliorare l’efficienza delle campagne e a creare un ambiente di lavoro più coeso e produttivo.

Inoltre, l’associazione punta a sfruttare le nuove tecnologie per ottimizzare la gestione delle donazioni e migliorare la comunicazione con i donatori. L’uso di piattaforme digitali e strumenti di analisi dati sarà fondamentale per raggiungere questi obiettivi.

Il ruolo di Saponara nella nuova governance

Saponara, riconfermato alla presidenza, ha espresso soddisfazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con le nuove consigliere. La sua leadership sarà cruciale per guidare l’associazione verso nuovi traguardi, mantenendo al contempo i valori che hanno reso ADMO Lombardia un punto di riferimento nel settore.

Tra le sue priorità, c’è l’ampliamento delle collaborazioni con altre associazioni e istituzioni, per creare un network di solidarietà più ampio e articolato. Inoltre, Saponara intende rafforzare la presenza di ADMO Lombardia a livello regionale e nazionale, promuovendo iniziative che possano avere un impatto significativo sulla società.

Il nuovo Consiglio Direttivo è pronto a lavorare con impegno e dedizione per affrontare le sfide del prossimo quadriennio, con l’obiettivo di fare la differenza nella vita di chi ha bisogno di una donazione di midollo osseo.