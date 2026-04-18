Cortei e tensioni a Milano per il Remigration summit: percorso, partecipanti e reazioni

Il Remigration summit convocato dalla Lega porta in piazza delegazioni europee, amministratori e simboli della protesta come trattori e motociclisti: la città si prepara a contrapposizioni e contro-cortei

Il centro di Milano si prepara ad una giornata di forte impatto politico e simbolico: sabato 18 aprile 2026 il sagrato del Duomo ospiterà il Remigration Summit, evento promosso dalla Lega con l’obiettivo di segnare una piattaforma di critica verso la gestione dell’Unione Europea e l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Sala.

La manifestazione, presentata da Matteo Salvini con il titolo «Senza paura. In Europa padroni a casa nostra», è stata pensata per andare oltre il solo tema migratorio e per mettere insieme questioni di sicurezza, lavoro e mobilità urbana.

La decisione di seguire il percorso che va da Porta Venezia fino al Duomo — lo stesso tracciato delle celebrazioni della Liberazione — ha alimentato polemiche e contestazioni. In città sono state annunciate diverse iniziative contrapposte: gruppi di sinistra, spazi sociali e associazioni hanno convocato cortei e presidi con slogan netti contro fascismo e razzismo, preparando un quadro dinamico e potenzialmente teso per la giornata.

Obiettivi dichiarati e messaggio politico

Secondo gli organizzatori, il summit è pensato come un momento per proporre «un modello di Europa alternativo» rispetto a quello percepito come dominante dalle istituzioni comunitarie, e per mettere al centro temi concreti come la sicurezza e il lavoro. In conferenza stampa Salvini ha ribadito che remigration non è solo un slogan ma una proposta politica da discutere pubblicamente, respingendo le accuse di intolleranza che gli avversari definiscono come etichette strumentali.

Appelli e alleanze

L’iniziativa ha visto un invito esplicito agli alleati di governo, con la Lega che ha cercato di compattare l’area includendo membri di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Tra i partecipanti annunciati figurano ministri, il governatore lombardo Attilio Fontana e numerosi sindaci del territorio, segnale di un forte impegno istituzionale a livello locale e nazionale su questioni che vanno dalla politica migratoria alla crisi energetica.

Partecipanti, simboli e logistica del corteo

La manifestazione sarà caratterizzata da una composizione eterogenea: oltre a delegazioni conservative europee provenienti da paesi come Francia, Grecia, Ungheria e Paesi Bassi, in piazza sono stati annunciati anche elementi del mondo produttivo. Non passano inosservati i 20 trattori schierati come simbolo della protesta agricola contro il caro carburante e una rappresentanza di motociclisti intenzionata a contestare i divieti alla circolazione imposti dall’amministrazione comunale.

Percorsi e misure di sicurezza

Il corteo della Lega partirà da via Palestro alle 14.30 per raggiungere piazza Duomo, mentre altre manifestazioni di segno opposto sono state convocate in diversi punti della città: un presidio in piazza Lima alle 14, un corteo da piazza Tricolore alle 14 organizzato da spazi sociali e un raduno alle 13.30 in piazza Argentina legato alle realtà palestinesi. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e deviazioni del traffico, mentre resta incerta la precisa confluenza dei diversi blocchi verso piazza Santo Stefano.

Reazioni politiche e rischio scontro

Le reazioni non si sono fatte attendere: la sinistra ha lanciato l’allarme su possibili derive estremiste, mentre il sindaco Giuseppe Sala ha accolto l’invito rivolto a lui dai promotori definendolo una provocazione e sottolineando l’importanza che tutto si svolga in modo pacifico. Nel dibattito pubblico si inserisce anche la divisione interna al centrodestra, segnalata da diverse testate, che mette in luce distinguo politici e strategie divergenti circa la partecipazione e il messaggio dell’evento.

La giornata di sabato avrà quindi un duplice significato: da un lato la vetrina per un progetto politico che unisce questioni internazionali e problemi quotidiani di mobilità e costi energetici; dall’altro la prova d’intesa tra forze politiche e movimenti antagonisti che nelle piazze cercheranno di misurare consenso e reazione. Per Milano, la sfida sarà gestire percorsi, sicurezza e ordine pubblico senza che la protesta si trasformi in degenerazione violenta, mentre il confronto politico continuerà a scandire i temi della campagna pubblica.