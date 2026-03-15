Dehors gratuiti o a prezzo calmierato per rilanciare i commerci locali a Rescaldina

Cambia Rescaldina chiede al Comune di rendere accessibili i dehors per aiutare i commercianti e riempire le piazze di Rescaldina e Rescalda

Un gruppo di consiglieri di opposizione ha lanciato una proposta mirata a sostenere il commercio locale: offrire ai locali la possibilità di collocare dehors esterni gratuitamente o a costi molto contenuti. La richiesta arriva da Cambia Rescaldina e porta la firma politica dell’ex sindaco e attuale consigliere Paolo Magistrali, che ha raccolto le sollecitazioni di diversi titolari di bar e caffè.

L’idea mira non solo a dare ossigeno economico a chi lavora nel settore, ma anche a riattivare gli spazi pubblici del centro, creando un clima di maggiore socialità e opportunità di svago per i cittadini.

Secondo i proponenti, l’intervento avrebbe un impatto limitato sulle casse comunali: si parla di qualche migliaio di euro complessivi, una cifra ritenuta sostenibile rispetto ai benefici attesi. Il tema tocca aspetti pratici e simbolici: da un lato la necessità di supportare chi subisce la contrazione della domanda, dall’altro la volontà di ricreare animazione urbana nelle aree storiche di Rescalda e Rescaldina. I promotori sottolineano inoltre che piazze più frequentate contribuiscono a un migliore presidio sociale, con ricadute positive su sicurezza e decoro.

Perché i dehors possono fare la differenza

I sostenitori spiegano che il posizionamento di tavolini e sedie all’esterno è una misura che agisce su più fronti: incrementa la capacità ricettiva dei locali, favorisce la visibilità delle attività commerciali e migliora l’offerta di svago per residenti e visitatori. Il termine dehors qui indica spazi esterni temporanei regolamentati, spesso autorizzati con concessioni comunali; rendere tali spazi accessibili a costi contenuti equivale a ridurre una barriera economica per i piccoli imprenditori. In questa prospettiva, il sostegno comunale è visto come un investimento sulla vitalità del centro piuttosto che una semplice spesa corrente.

Impatto economico sui commercianti

Dal punto di vista degli esercenti, poter usare un dehors senza oneri elevati può tradursi in un aumento di incassi, specialmente nei periodi di maggior afflusso. Anche piccoli incrementi di clientela possono fare la differenza per bar e caffetterie che operano con margini ridotti. I proponenti sottolineano che la soluzione proposta richiede una spesa complessiva contenuta per il Comune — stimata nell’ordine di poche migliaia di euro — mentre per i titolari rappresenterebbe un sollievo economico immediato e pratico, migliorando la sostenibilità dell’attività nel breve termine.

Sicurezza e qualità della vita

Un altro argomento chiave è il legame tra spazi pubblici animati e sicurezza percepita: piazze con più frequentazione tendono a essere più vissute e sorvegliate informalmente dalla comunità. Il concetto di presidio sociale va oltre la presenza di Forze dell'Ordine, includendo la semplice vigilanza derivante dalla vita quotidiana. Per questo motivo, la proposta non è presentata solo come misura economica, ma anche come strumento di riqualificazione urbana che può contribuire a una maggiore vivibilità e senso di appartenenza per i residenti.

Il precedente amministrativo: “Vivi La Piazza”

Chi ha avanzato la proposta ricorda un progetto già attuato in passato, noto come Vivi La Piazza, che aveva consentito ai locali di installare dehors senza costi aggiuntivi e che, a loro dire, aveva ottenuto ampia partecipazione e successo. L’iniziativa era stata ripresa anche in occasione delle restrizioni legate alla pandemia, per adattare gli spazi alle nuove esigenze. Questo precedente viene citato come prova di fattibilità: se una misura simile ha funzionato in passato, spiegano i promotori, può essere riadattata per rispondere alle necessità attuali dei commercianti e della comunità.

Proposte operative e criticità da affrontare

Sul tavolo restano però diversi aspetti tecnici che il Comune dovrebbe valutare: regolamentazione delle autorizzazioni, criteri per la riduzione o l’esenzione dei canoni, condizioni di accessibilità e sicurezza, gestione della viabilità e tutela del decoro urbano. È inoltre necessario definire limiti temporali e controlli per evitare effetti collaterali, come occupazioni permanenti non previste o ostacoli alla mobilità dei pedoni. I proponenti suggeriscono soluzioni temporanee e modulabili, monitoraggio periodico e dialogo con le associazioni di categoria per calibrare le misure in modo condiviso.

Il ruolo del dibattito pubblico

La proposta lanciata da Cambia Rescaldina intende stimolare un confronto pubblico sul modello di centro città che la comunità desidera. La decisione finale spetterà al Comune, ma secondo i promotori la strada è chiara: pochi interventi mirati possono sostenere i commercianti, rendere più vive le piazze e migliorare la qualità della vita cittadina. Il dibattito dovrà dunque bilanciare esigenze economiche, urbane e sociali per trovare soluzioni concrete e sostenibili nel tempo.