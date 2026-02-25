Rogoredo, la presa di posizione di Meloni sul poliziotto indagato

La presidente del Consiglio commenta il fermo di un agente per l'uccisione avvenuta nel boschetto di Rogoredo, sottolineando che, se confermato, sarebbe un tradimento della fiducia pubblica

Le indagini sul boschetto di Rogoredo hanno scosso l’opinione pubblica e acceso il dibattito nelle istituzioni. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso sgomento per quanto accaduto e ha chiesto che la verità emerga al più presto. Un agente della Polizia di Stato è indagato per la morte di un giovane trovato agonizzante nell’area, episodio che gli investigatori ricondurrebbero a questioni legate allo spaccio di droga.

Nella sua nota la premier ha richiamato il valore della divisa e la necessità che la fiducia tra cittadini e forze dell’ordine venga preservata: “Se emergessero responsabilità, devono essere accertate senza sconti”, ha detto. Le attività investigative proseguiranno con perizie tecniche e audizioni, e nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.

La reazione della premier e il messaggio istituzionale

Dopo l’apertura delle indagini la premier ha definito la possibilità che un rappresentante delle forze dell’ordine abbia tradito il proprio ruolo come un fatto gravissimo, capace di intaccare la dignità dell’intero corpo di polizia. Ha ribadito la condanna per comportamenti illeciti che rischiano di gettare ombra sull’impegno quotidiano di chi lavora per la sicurezza pubblica e ha sottolineato il dovere di rigore per chi indossa la divisa. Ha anche chiesto che la magistratura svolga il proprio lavoro in piena autonomia, senza interferenze.

La vicenda apre interrogativi pratici: servirà verificare procedure interne, rafforzare i controlli e assicurare trasparenza nelle verifiche disciplinari e penali. Diversi esponenti istituzionali hanno ricordato che la tutela dell’immagine delle forze dell’ordine passa anche attraverso l’accertamento rigoroso dei fatti.

Gli elementi dell’inchiesta e la versione degli investigatori

L’inchiesta sul caso del 26 gennaio si basa su rilievi tecnici e sulle testimonianze raccolte finora. Gli accertamenti hanno portato al fermo di un assistente capo, indagato con ipotesi di omicidio volontario. Squadra mobile e Procura hanno eseguito analisi dei filmati delle telecamere, esami della Polizia scientifica e acquisito tabulati telefonici: tutte attività volte a ricostruire la dinamica dell’evento e a chiarire se ci siano state omissioni di soccorso o forme di favoreggiamento.

Gli investigatori hanno privilegiato riscontri oggettivi per confrontare dichiarazioni e prove materiali; rilievi tecnici, interrogatori e dichiarazioni testimoniali saranno integrati per delineare responsabilità e ruoli. L’ipotesi di omissione di soccorso — cioè il mancato aiuto a una persona in pericolo — è al centro delle valutazioni, insieme ad altre possibili fattispecie che emergeranno dal quadro probatorio.

Prove tecniche e punti critici

Tra gli elementi emersi, gli investigatori segnalano il ritrovamento vicino al corpo di una replica d’arma: le analisi avrebbero rilevato il DNA dell’agente sulla scacciacani, mentre non sarebbero emerse tracce biologiche della vittima sull’oggetto. La versione iniziale dell’agente, che aveva invocato la legittima difesa, viene ora messa in discussione. Altri nodi da chiarire sono il ritardo nella chiamata al 112 — circa 23 minuti dopo lo sparo — e la possibile manipolazione della scena del crimine.

Nei prossimi giorni sono attesi esami balistici e ulteriori accertamenti biologici che dovranno chiarire dinamica e responsabilità; le audizioni programmate serviranno a incrociare i risultati per valutare eventuali provvedimenti cautelari richiesti dalla Procura.

Accuse collaterali e rapporti tra agenti e pusher

Parallelamente emergono sospetti su presunte condotte illecite che coinvolgerebbero lo stesso agente nei confronti di alcuni pusher che frequentavano il boschetto e le aree limitrofe. Difesa e investigatori riferiscono di denunce di pressioni economiche e richieste estorsive nei confronti di una presunta vittima, che avrebbe espresso timore e intenzione di denunciare.

La Procura sta valutando la necessità di misure cautelari per il rischio di reiterazione dei reati e per il pericolo di alterazione delle prove. La decisione sulle eventuali misure si baserà sugli elementi indiziari raccolti e sulla concreta possibilità che le investigazioni possano essere ostacolate.

Impatto politico e reazioni

La vicenda ha suscitato reazioni trasversali nello spettro politico: da più parti si chiedono chiarezza e responsabilità, con la consapevolezza che difendere le istituzioni significa anche pretendere accertamenti seri e senza retorica. Il capo della Polizia ha sottolineato che il lavoro investigativo che ha portato al fermo è la testimonianza della “parte sana” dell’amministrazione e ha riaffermato l’importanza della fiducia dei cittadini.

