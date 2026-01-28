Milano, sparatoria e indagine per omicidio volontario: la posizione del sindacato di polizia

La sparatoria di Rogoredo ha acceso un acceso dibattito sull'operato delle forze dell'ordine e sull'accusa di omicidio volontario mossa a un poliziotto.

Il recente episodio di sparatoria avvenuto a Rogoredo, un quartiere di Milano noto per la sua alta criminalità, ha scatenato una serie di reazioni all’interno del corpo di polizia e nella comunità. La morte di un giovane durante un’operazione di polizia ha portato a un’indagine che ha già sollevato polemiche, specialmente riguardo all’accusa di omicidio volontario rivolta all’agente coinvolto.

L’episodio di Rogoredo

Il 26 gennaio, durante un intervento antidroga, un poliziotto ha aperto il fuoco su un uomo di 28 anni, Abderrahim Mansouri, che, armato di una pistola a salve, aveva minacciato l’agente. Nonostante l’arma fosse una riproduzione, la situazione si è rapidamente trasformata in una tragedia. L’agente, temendo per la propria vita, ha sparato e ucciso il giovane sul colpo.

Dettagli dell’operazione

Il contesto in cui si è verificata la sparatoria è di per sé complesso. Rogoredo è un’area frequentemente soggetta a interventi delle forze dell’ordine a causa della presenza di spaccio di droga e violenze tra bande. La rapidità con cui gli agenti devono prendere decisioni in situazioni ad alta tensione è un fattore cruciale, e questo episodio ne è un chiaro esempio.

Le reazioni del sindacato Fsp Polizia

Valter Mazzetti, segretario generale del Fsp Polizia di Stato, ha espresso estrema preoccupazione per l’accusa di omicidio volontario nei confronti del collega. Mazzetti ha denunciato la presunzione di colpevolezza, sottolineando come l’agente non sia andato in servizio con l’intento di uccidere, ma per proteggere la legalità e la sicurezza dei cittadini.

Solidarietà e rispetto per le forze dell’ordine

Il sindacato ha ribadito il proprio rispetto per il lavoro della magistratura, ma ha anche evidenziato la necessità di considerare le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti. Mazzetti ha ricordato i pericoli che i poliziotti devono affrontare e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di supporto e comprensione da parte della società.

Il dibattito sull’uso della forza

La contestazione dell’omicidio volontario ha riaperto il dibattito sull’uso legittimo della forza da parte delle forze dell’ordine. Molti sostengono che l’accusa potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità degli agenti di operare efficacemente, poiché potrebbero sentirsi frenati nell’uso della forza necessaria in situazioni critiche.

Implicazioni per il lavoro delle forze dell’ordine

Il segretario Fsp Milano, Giuseppe Camardi, ha sottolineato come la pressione costante su poliziotti e carabinieri renda il loro lavoro sempre più difficile. Le richieste di sicurezza da parte della popolazione sono elevate, ma quando si verifica un incidente, gli agenti si trovano a dover fronteggiare reazioni immediate e spesso negative.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha garantito che le indagini saranno condotte con massima trasparenza, esprimendo al contempo solidarietà alle forze dell’ordine. La questione rimane delicata e la comunità attende sviluppi futuri per chiarire le responsabilità in questo tragico avvenimento.