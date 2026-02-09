Verifica della Stabilità delle Piante nel Giardino della Biblioteca di Legnano: Un’Iniziativa per la Sicurezza Verde

La Lega solleva interrogativi riguardo alla gestione della vegetazione della nuova biblioteca di Legnano, richiedendo un'analisi approfondita della stabilità delle piante.

La prossima inaugurazione della biblioteca di via Cavour a Legnano, programmata per il 21 febbraio, ha generato un acceso dibattito pubblico. La Lega ha sollevato forti preoccupazioni riguardanti la sicurezza delle piante nel giardino, accusando l’Amministrazione comunale di mancanza di trasparenza e scarsa attenzione ai dettagli.

Le preoccupazioni della Lega

La consigliera comunale del partito, Daniela Laffusa, ha evidenziato segnalazioni ricevute da cittadini legnanesi, che hanno espresso critiche sui lavori di ristrutturazione della biblioteca Marinoni. Tra le principali preoccupazioni vi è il taglio di alcune piante nel giardino per fare spazio a gazebo, un’azione che ha riacceso i dubbi sull’approccio green che l’Amministrazione ha dichiarato di sostenere.

Un passato di abbattimenti controversi

La consigliera Daniela Laffusa ha richiamato alla memoria un episodio avvenuto ad ottobre, in largo Tosi, dove sei alberi sani sono stati abbattuti per un progetto controverso promosso dalla Città Metropolitana. Laffusa ha sollevato interrogativi sulla salute delle piante rimanenti nel giardino della biblioteca, chiedendo chiarimenti su quali alberi siano stati considerati critici e se quelli abbattuti fossero in realtà in buono stato.

La questione della stabilità delle piante

Un altro punto critico sollevato da Laffusa riguarda la stabilità delle piante non abbattute. Secondo testimoni oculari, le radici di questi alberi sarebbero state danneggiate durante i lavori, con alcune addirittura tagliate per rifare i vialetti. La consigliera ha sottolineato l’urgenza di effettuare una verifica di stabilità prima dell’inaugurazione, affermando che la sicurezza dei cittadini deve rimanere una priorità assoluta.

Richiesta di verifica immediata

“È fondamentale sapere se è stata eseguita una verifica sulla stabilità delle piante rimaste,” ha affermato Laffusa. La consigliera ha esortato l’Amministrazione a concentrarsi su questioni concrete piuttosto che su eventi superficiali, esprimendo preoccupazione per la gestione inadeguata della situazione.

Critiche al sindaco e all’Amministrazione

La consigliera ha criticato il sindaco Lorenzo Radice, accusandolo di dedicarsi più a proclami elettorali e inaugurazioni che alla risoluzione di problemi reali. Laffusa ha lamentato l’assenza di Consigli comunali per due mesi, sostenendo che la comunità merita una gestione più attenta e responsabile. “È inaccettabile,” ha dichiarato, “che non vengano affrontate questioni cruciali per il benessere dei cittadini.”

La Lega richiede un Intervento immediato per verificare la situazione delle piante nel giardino della biblioteca. Si sollecita l’Amministrazione a prestare attenzione alle reali esigenze della comunità, piuttosto che concentrarsi su eventi di facciata. La sicurezza dei cittadini deve rimanere sempre al primo posto.