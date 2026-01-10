Intervento Immediato per la Riparazione della Crepa nella Colonna di Piazza Ducale

Scopri l'allerta riguardante la crepa nella colonna di Piazza Ducale e le conseguenti reazioni politiche. Rimani aggiornato sulle ultime notizie e approfondimenti su questo importante evento che sta suscitando un ampio dibattito tra i rappresentanti locali.

La questione della crepa visibile nella colonna all’ingresso di piazza Ducale ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza pubblica. Residenti e passanti hanno notato questa fessura, presente da tempo, che sembra essersi ampliata negli ultimi giorni. In risposta a queste segnalazioni, i vigili del fuoco e la polizia locale sono stati chiamati a intervenire per valutare il rischio che la situazione possa comportare.

Transenne sono state posizionate in prossimità della crepa, visibile per chi proviene da via XX settembre, in attesa di ulteriori accertamenti. L’intervento è stato sollecitato da diversi cittadini preoccupati, i quali hanno notato non solo la crepa, ma anche il deterioramento della parete, che appare scrostata. Questo ha spinto le autorità a prendere misure precauzionali per evitare la caduta di calcinacci e detriti.

Intervento delle autorità competenti

Il muro in questione si trova al civico 1 di via XX settembre ed è di proprietà privata. L’amministrazione comunale ha contattato i proprietari per richiedere una valutazione delle condizioni della struttura. Giovedì, a seguito della relazione redatta dai vigili del fuoco, il sindaco Andrea Ceffa ha dichiarato che sono state inviate comunicazioni ai proprietari, che sono più di uno, affinché forniscano dettagli sulla stabilità della parete e sulle infiltrazioni d’acqua che potrebbero aggravare la situazione.

Richiesta di chiarimenti sui rischi

I proprietari sono stati invitati a presentare un rapporto dettagliato che attesti se la struttura possa considerarsi sicura. Se la situazione non presenta pericoli immediati, essi potranno procedere con le riparazioni necessarie in un secondo momento. Tuttavia, poiché la colonna fa parte del patrimonio storico della città, è fondamentale che venga effettuato un intervento di manutenzione.

Reazioni e polemiche politiche

Intanto, il dibattito politico si è acceso attorno alla questione. Piero Pizzi, esponente di Vigevano, ha sottolineato come l’intervento delle autorità sia avvenuto solo a seguito delle segnalazioni sui social media, evidenziando una carenza di iniziativa proattiva. Dalla parte di Italia Viva, si è parlato di un patrimonio monumentale che necessita di attenzione immediata, mentre il Partito Democratico ha ricordato che la situazione precaria di piazza Ducale è nota da tempo e che sono state presentate numerose istanze in merito durante le sedute del Consiglio Comunale.

Critiche alla gestione del patrimonio storico

Il polo laico ha espresso la propria frustrazione, affermando che la città sembra stagnare senza intraprendere azioni significative, mentre si sprecano risorse, come i 30 milioni di euro del PNRR, di cui tra cinque anni rimarrà solo il restauro del Manara Negrone, un altro bene di proprietà privata. Questa situazione mette in luce la necessità di una gestione più attenta e responsabile del patrimonio storico, affinché non solo venga preservato, ma anche valorizzato per le future generazioni.

L’attenzione sulla crepa della colonna in piazza Ducale è un chiaro esempio di come la sicurezza e la conservazione del patrimonio storico siano temi interconnessi. La risposta delle autorità e la mobilitazione dei cittadini sono fondamentali per garantire che simili problematiche vengano affrontate con serietà e urgenza.