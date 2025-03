Una folla unita in piazza dei Mercanti per sostenere la libertà dell'Ucraina.

Una manifestazione storica a Milano

Nel pomeriggio di oggi, la storica piazza dei Mercanti di Milano è stata teatro di una manifestazione di grande rilevanza, un evento che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini uniti in un coro di solidarietà per l’Ucraina. L’iniziativa, promossa dal partito Azione e dal suo segretario Carlo Calenda, ha raccolto l’adesione di numerosi partiti politici, tra cui il Partito Democratico e +Europa, dimostrando così un fronte comune a sostegno della libertà e della democrazia in Europa.

Un messaggio chiaro di unità

“La libertà dell’Europa dipende dalla libertà dell’Ucraina” è il messaggio forte e chiaro lanciato da Calenda attraverso i social media, invitando i cittadini a unirsi in diverse piazze italiane per ribadire il loro sostegno. La manifestazione ha visto sventolare bandiere ucraine ed europee, simboli di un’alleanza che trascende i confini nazionali. La presenza di così tante persone ha dimostrato che la solidarietà non conosce limiti e che la lotta per la libertà è un valore condiviso da tutti.

Critiche alla politica internazionale

Durante il suo intervento, Calenda ha espresso forti critiche nei confronti della politica estera degli Stati Uniti, sottolineando come alcuni leader, come Trump, sembrino avvicinarsi a posizioni favorevoli a Putin. “Possiamo scegliere se essere vassalli di autocrati e oligarchi o emanciparci, combattere per la nostra libertà e dare forma agli Stati Uniti d’Europa”, ha affermato, esortando i cittadini europei a riattivare il loro impegno politico e ideale. La manifestazione non è stata solo un momento di protesta, ma anche un appello all’azione per tutti coloro che credono nei valori democratici.

Un impegno collettivo per il futuro

La giornata è iniziata con una prima manifestazione organizzata da Italia Viva, che ha voluto differenziarsi dall’evento principale. Tuttavia, ciò che è emerso chiaramente è la necessità di un impegno collettivo per difendere le libertà democratiche ereditate. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire un futuro in cui i diritti umani e la libertà siano garantiti per tutti. La manifestazione di oggi rappresenta un passo importante in questa direzione, un segnale che Milano e l’Italia sono pronte a schierarsi dalla parte della libertà e della giustizia.