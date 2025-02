Il Comune di Milano introduce due nuove macro-direzioni per migliorare la pianificazione e la gestione degli spazi pubblici.

Una nuova era per la pianificazione a Milano

Il Comune di Milano ha annunciato una significativa riorganizzazione delle sue direzioni interne, con l’obiettivo di migliorare la pianificazione e la gestione degli spazi pubblici. A partire dal 1° marzo 2025, due nuove macro-direzioni saranno istituite per garantire una supervisione più efficace delle attività comunali. Questa iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Beppe Sala, mira a centralizzare alcune competenze per ottimizzare le operazioni e rispondere in modo più adeguato alle esigenze della cittadinanza.

Le nuove macro-direzioni

Le due macro-direzioni, che risponderanno direttamente al direttore generale, sono state concepite per affrontare le sfide della pianificazione urbana in modo più coordinato. La prima, denominata “Direzione specialistica pianificazione e programmazione servizi”, avrà il compito di dirigere la pianificazione strategica, monitorando e controllando i servizi e le opere da attivare nel territorio. Questa direzione si occuperà anche di identificare gli strumenti necessari, come appalti e convenzioni, per realizzare interventi efficaci.

La seconda macro-direzione, “Direzione infrastrutture e spazio pubblico”, si concentrerà sulle grandi opere territoriali e sugli interventi su strade e viabilità. Inoltre, avrà un ruolo cruciale nella valorizzazione degli spazi pubblici e nell’arredo urbano, garantendo che le aree comuni siano curate e funzionali per i cittadini. Questa nuova struttura prevede anche un trasferimento di alcune funzioni dalla Direzione mobilità e dalla Direzione tecnica e arredo urbano, per creare un approccio più integrato alla gestione degli spazi pubblici.

Un passo verso una Milano più vivibile

Questa riorganizzazione rappresenta un passo importante verso una Milano più vivibile e ben pianificata. Con l’accentramento delle competenze e una maggiore coordinazione tra le direzioni, il Comune si propone di rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini. La pianificazione strategica e la valorizzazione degli spazi pubblici sono elementi chiave per migliorare la qualità della vita nella metropoli, e queste nuove macro-direzioni sono destinate a giocare un ruolo fondamentale in questo processo.