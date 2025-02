Una petizione per ottenere sconti sugli abbonamenti Atm a Milano sta raccogliendo consensi.

Un’iniziativa che sta prendendo piede

Negli ultimi giorni, una petizione lanciata dai cittadini di Milano ha già raccolto quasi 600 firme, segno di un crescente malcontento nei confronti dei servizi di trasporto pubblico. I promotori, che fanno parte della campagna social “AspettaMi”, denunciano le lunghe attese e la diminuzione delle corse dei mezzi di superficie, un problema che si è aggravato negli ultimi anni. Secondo un rapporto del Politecnico di Milano, dal 2020 si è registrata una contrazione del 15-20% dei mezzi, con punte che arrivano fino al 50% per alcune linee.

Le conseguenze sui cittadini

Questa situazione ha avuto un impatto significativo sulla qualità della vita dei milanesi. “È particolarmente nell’ultimo biennio 2023/2024 che la riduzione delle corse e l’irregolarità dei passaggi hanno inciso pesantemente sulla vita quotidiana e sul portafoglio dei cittadini di Milano e hinterland”, affermano i comitati promotori della petizione. Molti utenti di Atm si sentono legittimati a chiedere un indennizzo per i disservizi subiti e uno sconto per il futuro, in particolare per il 2025.

La proposta di indennizzo

La petizione chiede al Comune di Milano di introdurre un bonus del 30% sul valore degli abbonamenti mensili e annuali per il periodo 2023/2024. Questo sconto sarebbe utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti nel 2025 e nel 2026. “La nostra petizione – spiega Sonia Ferrari del Comitato Basmetto – è sostenuta da 14 altri comitati e gruppi di quartiere che hanno sottoscritto il testo e ci aiuteranno nella raccolta delle firme. Per ottenere una risposta formale dal Comune, abbiamo bisogno di almeno 1000 firme, un obiettivo che abbiamo già raggiunto con una petizione del 2024”.

Un movimento in crescita

La crescente adesione alla petizione dimostra quanto i cittadini siano stanchi dei disservizi e desiderosi di un cambiamento. La situazione attuale dei trasporti pubblici a Milano non è solo una questione di comodità, ma anche di giustizia sociale. I cittadini chiedono di essere ascoltati e di ricevere un trattamento equo in cambio delle tasse pagate per i servizi di trasporto. La petizione rappresenta un passo importante verso una maggiore responsabilità da parte delle istituzioni e una richiesta di miglioramenti tangibili nel servizio di trasporto pubblico.