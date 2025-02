Un'analisi della situazione attuale e delle emozioni che la accompagnano

Un momento di preghiera e riflessione

Durante una recente preghiera alla sinagoga di Milano, il presidente della Comunità ebraica, Walker Meghnagi, ha espresso il profondo dolore e la frustrazione della comunità per la situazione attuale in Medio Oriente. Le sue parole, “Ci siamo rimasti malissimo, malissimo”, risuonano come un eco di un sentimento condiviso da molti, in particolare dopo la tragica riconsegna dei due fratellini Bibas da parte di Hamas a Israele. La decisione del sindaco Beppe Sala di non illuminare Palazzo Marino in segno di lutto ha ulteriormente amplificato il senso di isolamento e impotenza della comunità ebraica.

Un odio che si espande

Il rabbino capo di Milano, Rav Alfonso Arbib, ha aggiunto un’importante riflessione sul clima di odio che si sta diffondendo non solo in Medio Oriente, ma anche nei paesi occidentali. “C’è una situazione generale in cui affrontiamo un odio profondo”, ha dichiarato, sottolineando come questo sentimento non sia solo una semplice ostilità, ma qualcosa di molto più insidioso. La paura di non poter reagire di fronte a tale odio è palpabile e preoccupante. Arbib ha parlato di “fantasmi del passato”, richiamando alla memoria le atrocità storiche che la comunità ebraica ha dovuto affrontare.

Il dolore degli ostaggi e la solitudine della comunità

Il dolore per gli ostaggi rapiti da Hamas è un tema centrale nelle riflessioni di Meghnagi e Arbib. “C’è dolore per quello che hanno subito e molte cose non vengono raccontate”, ha affermato Arbib, evidenziando come la narrazione attuale spesso ignori le sofferenze individuali. La rabbia si mescola al dolore, specialmente in relazione alle “sceneggiate terribili e vergognose” messe in atto da Hamas, che hanno suscitato indignazione e tristezza. La comunità ebraica si sente spesso sola in questo momento di crisi, ma è fondamentale riconoscere che non lo è. La solidarietà e il supporto reciproco sono essenziali per affrontare questa difficile situazione.