L'ex vice sindaco di Milano propone una 'zona rossa' per garantire sicurezza.

La proposta di De Corato per la sicurezza a Milano

Negli ultimi anni, Milano ha visto un incremento preoccupante di episodi di violenza, in particolare nella zona dell’Alcatraz, situata in via Valtellina. Riccardo De Corato, ex vice sindaco e attuale deputato di Fratelli d’Italia, ha deciso di intervenire con un’interrogazione parlamentare per affrontare questa problematica. La sua proposta prevede l’istituzione di una ‘zona rossa’ nei pressi del noto locale, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti.

Un’area in crisi: violenze e furti in aumento

De Corato ha evidenziato come le strade adiacenti a piazzale Maciachini, in particolare le vie Valtellina, Stelvio e Farini, siano diventate teatro di violenze, furti e atti di vandalismo. Secondo il politico, i delinquenti, spesso stranieri, prendono di mira giovani donne, in particolare turiste e studentesse, che si trovano nei pressi della discoteca Alcatraz. Questo fenomeno ha destato preoccupazione non solo tra i residenti, ma anche tra le autorità locali, che si trovano a dover affrontare una situazione sempre più critica.

Misure straordinarie per garantire la sicurezza

La proposta di De Corato non si limita a un’interrogazione, ma include anche la richiesta di presidi fissi delle forze dell’ordine nei fine settimana. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire un ambiente più sicuro per tutti. Attualmente, Milano ha già cinque zone rosse attive, dove le forze dell’ordine possono intervenire rapidamente per allontanare chiunque si comporti in modo molesto o violento. Queste misure, ispirate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno suscitato un acceso dibattito politico, con il centrodestra e parte del Partito Democratico favorevoli, mentre la sinistra ha sollevato diverse critiche.

La risposta della comunità e delle autorità

La proposta di De Corato ha trovato un certo consenso tra i cittadini preoccupati per la sicurezza, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sua efficacia. Gli avvocati e i rappresentanti della sinistra milanese hanno espresso preoccupazione per il rischio di stigmatizzazione di determinate aree e per l’eventuale violazione dei diritti civili. La questione della sicurezza a Milano è complessa e richiede un approccio equilibrato che consideri sia la necessità di proteggere i cittadini sia il rispetto delle libertà individuali. La situazione attuale richiede un dialogo costruttivo tra le istituzioni e la comunità per trovare soluzioni efficaci e condivise.