L'ex capo della polizia e le polemiche legate alla morte di Ramy Elgaml

Un incarico controverso

Franco Gabrielli, ex capo della polizia, ha ricoperto un ruolo significativo nella sicurezza di Milano, ma il suo operato è stato recentemente messo in discussione. La sua nomina come delegato alla sicurezza del sindaco Beppe Sala ha suscitato dibattiti, specialmente dopo la tragica morte di Ramy Elgaml, avvenuta il 24 novembre. Questo evento ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle forze dell’ordine e sulla gestione delle situazioni di emergenza in città.

Le critiche all’inseguimento

Gabrielli ha espresso critiche nei confronti dell’operato dei carabinieri durante l’inseguimento che ha portato alla morte di Ramy. Le sue dichiarazioni hanno generato polemiche, con Sala che ha confermato come queste critiche abbiano influito sulla percezione pubblica del lavoro di Gabrielli. “È inutile che ci nascondiamo dietro un dito”, ha affermato Sala, sottolineando che le parole di Gabrielli hanno avuto un peso significativo nel contesto della sicurezza milanese.

Un bilancio del lavoro svolto

Nonostante le controversie, Sala ha riconosciuto i progressi fatti sotto la direzione di Gabrielli. “Con il suo arrivo è cambiato molto nell’organizzazione della polizia locale”, ha dichiarato il sindaco. L’aumento degli organici e la presenza di più vigili in strada, specialmente di notte, sono stati evidenziati come risultati positivi. Sala ha anche sottolineato l’importanza del ritorno a pratiche tradizionali, come quella del vigile di quartiere, per migliorare la sicurezza e la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Le strumentalizzazioni politiche

La politica, come spesso accade, ha cercato di strumentalizzare la situazione a proprio favore. Sala ha messo in guardia contro le interpretazioni errate delle critiche mosse a Gabrielli, affermando che il suo lavoro è stato fondamentale per accelerare i processi di riorganizzazione della polizia. “Le strumentalizzazioni della politica sono all’ordine del giorno”, ha detto, evidenziando come la verità spesso venga distorta per scopi politici.