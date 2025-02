Controlli severi contro l’abbandono dei rifiuti a Cesano Boscone

Il Comune di Cesano Boscone intensifica le misure contro l'abbandono dei rifiuti.

Un’iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente

Negli ultimi giorni, il Comune di Cesano Boscone ha avviato una serie di controlli mirati per combattere l’abbandono dei rifiuti nei cestini stradali. Questa iniziativa è stata intrapresa a seguito di un aumento preoccupante dei rifiuti domestici gettati in modo irresponsabile, un comportamento che non solo danneggia l’ambiente, ma mette a rischio la salute pubblica. Con l’ausilio di agenti di polizia locale e operatori dell’azienda incaricata della raccolta, sono state emesse ben 22 multe in pochi giorni, dimostrando l’impegno del Comune nella lotta contro questa pratica incivile.

Controlli e sanzioni: un approccio rigoroso

Il comando di polizia locale ha ricevuto l’incarico di verificare i contenuti dei sacchetti abbandonati nei cestini. Grazie a questo monitoraggio, è stato possibile risalire ai responsabili e applicare sanzioni che variano da 100 a 300 euro, a seconda della tempestività del pagamento. Il quartiere Giardino è stato identificato come uno dei più problematici, con un aumento significativo dei rifiuti abbandonati vicino alle campane interrate. Per affrontare questa emergenza, il Comune ha deciso di avviare una rimozione straordinaria dei sacchetti e di sanzionare coloro che non utilizzano i contenitori appropriati.

Un appello alla responsabilità dei cittadini

Il sindaco Marco Pozza ha espresso la sua incredulità di fronte a comportamenti così irresponsabili: “È incredibile che, ancora oggi, vi siano persone che, per evitare un piccolo sforzo nel differenziare i rifiuti di casa, mettono tutto in un unico sacchetto”. Questo comportamento non solo vanifica gli sforzi di chi si impegna a riciclare, ma aumenta anche i costi del servizio di raccolta. L’assessore alle politiche ambientali, Giovanni Bianco, ha sottolineato che oltre mille cittadini non hanno ancora ritirato la tessera necessaria per utilizzare le campane per il deposito dei rifiuti. Da marzo, questi cittadini saranno soggetti a sanzioni, poiché è fondamentale che tutti contribuiscano a mantenere l’ambiente pulito e sano.

Conclusione: un futuro più sostenibile

La lotta contro l’abbandono dei rifiuti è una battaglia che richiede l’impegno di tutti. Le misure adottate dal Comune di Cesano Boscone rappresentano un passo importante verso un futuro più sostenibile. È essenziale che ogni cittadino prenda coscienza della propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e contribuisca attivamente alla salvaguardia del proprio territorio. Solo così sarà possibile costruire una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente.