Il Comune di Cesano Boscone introduce agevolazioni per famiglie numerose in abitazioni di piccole dimensioni.

Un aiuto concreto per le famiglie numerose

Il Comune di Cesano Boscone ha recentemente annunciato una misura significativa per supportare le famiglie numerose che vivono in abitazioni di dimensioni contenute. A partire dal 2025, i nuclei familiari composti da almeno quattro persone che risiedono in alloggi di massimo 95 metri quadrati beneficeranno di uno sconto sulla Tari, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il sostegno delle famiglie in difficoltà economica, specialmente in un contesto di crescente inflazione.

Stabilità della tariffa rifiuti

Negli ultimi anni, la Tari ha subito un incremento significativo, con un aumento del 5-6% nel 2024. Tuttavia, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Pozza, ha lavorato per contenere l’aumento della tariffa, mantenendolo ben al di sotto della crescita inflazionistica. Fulvio Paladini, assessore alle politiche finanziarie, ha sottolineato come le scelte strategiche adottate abbiano permesso di garantire una certa stabilità nella tariffa, offrendo così un sollievo ai cittadini.

Un’azione per il decoro urbano e l’ambiente

La decisione di introdurre uno sconto per le famiglie numerose non è solo una questione economica, ma si inserisce in un contesto più ampio di gestione sostenibile dei rifiuti. Il sindaco Pozza ha evidenziato l’importanza di una gestione attenta dei rifiuti, che non solo contribuisce al decoro urbano, ma è anche fondamentale per la tutela dell’ambiente. L’amministrazione ha investito nella promozione della raccolta differenziata, un passo essenziale per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita nella comunità.

Beneficiari e modalità di applicazione

La riduzione della Tari sarà calcolata automaticamente sulla prossima bolletta, interessando oltre mille famiglie che potranno così godere di un aiuto concreto. Questa misura rappresenta un riconoscimento dell’importanza delle famiglie numerose, spesso gravate da spese elevate, e mira a migliorare le condizioni di vita di chi vive in spazi più ristretti. L’amministrazione comunale si impegna a monitorare l’efficacia di questa iniziativa e a valutare ulteriori interventi a sostegno delle famiglie in futuro.