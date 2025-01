Scopri come presentare idee e progetti per migliorare la tua città con Milano Attiva.

Un nuovo modo di partecipare alla vita cittadina

Milano si prepara a lanciare un’iniziativa innovativa che mira a coinvolgere i cittadini nella progettazione e nella gestione degli spazi pubblici. Con il progetto Milano Attiva, chiunque abbia un’idea per migliorare la città potrà facilmente presentarla all’amministrazione comunale. Questa novità rappresenta un passo significativo verso una maggiore partecipazione civica e un’amministrazione più trasparente e reattiva.

Come funziona Milano Attiva

Il processo è stato semplificato per rendere più accessibile la presentazione delle proposte. Gli interessati potranno compilare un modulo guidato e inviarlo via email all’amministrazione. Questo approccio non solo facilita la comunicazione tra cittadini e istituzioni, ma permette anche di raccogliere idee fresche e innovative che possono contribuire al miglioramento della vita urbana.

Un gruppo di lavoro per analizzare le proposte

Per garantire che le idee vengano valutate in modo efficace, sarà istituita una speciale ‘cabina di regia’. Questo gruppo di lavoro, composto da diverse direzioni dell’amministrazione, si riunirà ogni quattro mesi per analizzare le proposte ricevute. I Municipi giocheranno un ruolo cruciale in questo processo, fungendo da facilitatori per aiutare i proponenti a sviluppare e realizzare le loro idee.

Ambiti di intervento e partecipazione

Le aree di intervento per il progetto Milano Attiva sono molteplici. Si va dalla cura e pulizia degli spazi pubblici alla valorizzazione di luoghi identitari nei quartieri. Inoltre, si prevede l’attivazione di spazi sottoutilizzati e la promozione di iniziative culturali e di partecipazione civica. Queste azioni non solo miglioreranno l’aspetto della città, ma favoriranno anche un senso di comunità e appartenenza tra i cittadini.

Un invito alla cittadinanza attiva

Gaia Romani, assessora alla partecipazione, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando che Milano Attiva è un invito a partecipare per cambiare insieme la città. L’obiettivo è quello di creare un governo collaborativo, dove istituzioni e cittadini dialogano in modo orizzontale e lavorano insieme per migliorare la qualità della vita a Milano. La cittadinanza attiva è fondamentale per il miglioramento dei servizi e per la rigenerazione urbana e sociale.