Il Comitato per la legalità e la trasparenza denuncia la situazione critica della polizia locale milanese.

Un cambio di comando necessario

Recentemente, il Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa del Comune di Milano ha pubblicato una relazione semestrale che solleva interrogativi importanti sulla gestione della polizia locale. In particolare, il documento evidenzia il numero eccessivo di vigili urbani distaccati presso il Tribunale di Milano, un aspetto che potrebbe compromettere l’efficacia del servizio di polizia sul territorio.

La nuova leadership della polizia locale

La relazione coincide con il recente avvicendamento al comando della polizia locale, dove Marco Ciacci è stato sostituito da Gianluca Mirabelli. Questo cambio, secondo il comitato, è “legittimo e opportuno” dopo sette anni di leadership. La continuità eccessiva in ruoli di comando, infatti, può risultare controproducente, rendendo necessaria una rotazione per garantire freschezza e nuove idee nella gestione della sicurezza pubblica.

Le problematiche evidenziate

Durante un incontro con il sindaco Beppe Sala, avvenuto a settembre 2024, il comitato ha discusso di vari aspetti problematici legati alla polizia locale. Tra i punti critici, emerge la questione del numero di agenti distaccati al Tribunale, che secondo il comitato è eccessivo. Inoltre, si segnala una specializzazione eccessiva dei vari nuclei, che non è più sostenibile con l’attuale organico. Questa situazione potrebbe portare a una diminuzione della presenza e dell’efficacia della polizia nelle strade di Milano, un aspetto fondamentale per la sicurezza dei cittadini.

Le implicazioni per la sicurezza pubblica

La denuncia del comitato non è da sottovalutare, poiché la gestione della polizia locale ha un impatto diretto sulla sicurezza pubblica. Un numero eccessivo di agenti distaccati in un’unica sede può ridurre la capacità di intervento in situazioni di emergenza e compromettere la vigilanza nelle aree più critiche della città. È fondamentale che il Comune prenda in considerazione queste osservazioni e lavori per riequilibrare le risorse disponibili, garantendo così una polizia locale più efficace e presente sul territorio.