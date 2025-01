Il sindaco Beppe Sala chiede sostegno al Pd per il Salva Milano, fondamentale per lo sviluppo della città.

Il contesto del Salva Milano

Il Salva Milano è un progetto di legge attualmente in discussione al Senato, dopo aver ricevuto un voto bipartisan alla Camera. Questa legge mira a reinterpretare le normative urbanistiche in modo da facilitare lo sviluppo immobiliare nella città. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che il Partito Democratico non sostenga il progetto, sottolineando che un tale passo sarebbe visto come un segnale di sfiducia nei confronti della sua amministrazione.

Le dichiarazioni del sindaco

In un’intervista a Sky Tg24, Sala ha affermato: “Non sono intenzionato a fare un passo indietro”. Ha evidenziato che il sostegno del Pd è cruciale non solo per il suo operato, ma anche per quello del suo predecessore, Giuliano Pisapia. La questione urbanistica è di fondamentale importanza per Milano, e il sindaco ha messo in discussione l’unità del partito, chiedendosi se il Pd sia quello che ha votato alla Camera o quello che critica le scelte fatte in ambito urbanistico.

Le implicazioni del Salva Milano

Il Salva Milano non è solo una questione legislativa, ma rappresenta un punto cruciale per il futuro della città. Sala ha chiesto rassicurazioni sui tempi di approvazione della legge, che al momento non sono state fornite. Ha anche sottolineato che il dibattito attuale non affronta le questioni sostanziali, ma si concentra su interpretazioni normative. “Non c’è un fatto corruttivo, è un problema di interpretazione delle norme”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando la necessità di un approccio più costruttivo e meno polemico.

Il supporto di altri sindaci

In questo contesto, Sala ha trovato un alleato nelle parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’ANCI. Manfredi ha sostenuto che l’interpretazione del Parlamento riguardo al Salva Milano dovrebbe essere considerata transitoria, suggerendo che ci sia spazio per un dialogo più ampio e per una revisione delle normative urbanistiche. Questa posizione potrebbe aiutare a creare un clima di maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni locali e il governo centrale.