Ritiro della patente: ecco lo spray naturale che riduce le tracce di THC nella saliva 

Negli ultimi giorni, il tema delle modifiche al Codice della Strada volute da Matteo Salvini ha suscitato un acceso dibattito.

La nuova norma prevede l’inasprimento delle pene per chi viene trovato alla guida con tracce di cannabis nella saliva. Secondo il ministro dei Trasporti, “Ogni tipo di droga non fa bene a chi l’assume, e se ti metti al volante ne paghi le conseguenze”. Questa presa di posizione, seppur mirata alla sicurezza stradale, solleva interrogativi su equilibrio, prevenzione e proporzionalità delle misure adottate.

L’impatto sul settore della cannabis legale

Mattia Cusani, presidente dell’Associazione Nazionale Canapa Sativa Italia, ha espresso preoccupazione per le conseguenze della norma sulle filiere agricole e commerciali legate alla cannabis light in Italia. Cusani ha dichiarato: “I test salivari delle forze dell’ordine non sono sempre affidabili: il settore della canapa legale rischia di essere penalizzato”. Infatti, la cannabis light, con bassi livelli di THC, potrebbe portare a falsi positivi, danneggiando un comparto economico in crescita.

Sicurezza stradale o eccesso di rigore?

La norma introduce una politica di tolleranza zero verso qualsiasi traccia di THC, il principio attivo della cannabis, rilevata nella saliva di un conducente. A differenza dell’alcol, che viene metabolizzato in poche ore, il THC può rimanere nel corpo per giorni o addirittura settimane, a seconda della frequenza d’uso e del metabolismo. Questo significa che anche un guidatore completamente lucido, che ha assunto cannabis giorni prima, rischia sanzioni pesanti, incluso il ritiro della patente.

Vasco Rossi, in un botta e risposta con Salvini, ha sottolineato: “Il nuovo Codice della Strada è una modifica propagandistica”.

La risposta innovativa di JustMary: Kleaner spray anti-THC

In risposta al clima di incertezza, JustMary, azienda italiana leader nella distribuzione di prodotti legati alla cannabis legale, ha lanciato un prodotto innovativo: Kleaner spray anti-THC. Questo spray naturale, testato e sicuro, è stato progettato per ridurre rapidamente le tracce di THC nella saliva, offrendo una soluzione a chi teme di incorrere in sanzioni nonostante si senta perfettamente lucido e in grado di guidare in sicurezza.

Questioni etiche e dibattito sociale

L’iniziativa di JustMary ha suscitato opinioni contrastanti. Da un lato, viene vista come una risposta concreta a una norma percepita da molti come iniqua; dall’altro, solleva interrogativi etici. È corretto utilizzare un prodotto per evitare le conseguenze legali di una legge, anche se considerata sproporzionata?

Intanto, le vendite di Kleaner spray anti-THC sono in forte crescita, segno che il prodotto sta incontrando un bisogno reale. Tuttavia, il dibattito resta aperto: è questa la soluzione giusta per bilanciare sicurezza stradale e diritti individuali?

Conclusione: quale futuro per la normativa sulla cannabis?

La nuova norma voluta da Salvini ha senza dubbio riacceso i riflettori su temi complessi come la sicurezza stradale, i diritti personali e l’impatto economico sul settore della cannabis legale. Con l’evoluzione della tecnologia, come i test salivari sempre più sofisticati, e l’adozione di prodotti innovativi, sarà cruciale trovare un equilibrio tra prevenzione, giustizia e sostenibilità sociale.

