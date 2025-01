Le recenti inchieste sul traffico di migranti evidenziano la necessità di interventi urgenti.

Un nodo cruciale per la mobilità

L’autostazione di Lampugnano, situata a Milano, è un punto nevralgico per la mobilità cittadina e internazionale. Tuttavia, recenti eventi hanno messo in luce le gravi problematiche che affliggono questa struttura. Dopo gli arresti legati al traffico di migranti, le autorità locali, rappresentate da Giulia Pelucchi e Giacomo Marini, hanno sollevato l’attenzione sulla necessità di riqualificazione dell’area. “Abbiamo più volte richiesto interventi di riqualificazione per questo nodo cruciale”, affermano i due esponenti del Municipio 8, sottolineando l’urgenza di affrontare le condizioni precarie in cui versa l’autostazione.

Il traffico di migranti e le sue conseguenze

Secondo le indagini, l’autostazione di Lampugnano è stata utilizzata come un hub dai trafficanti di migranti, che sfruttano la vulnerabilità delle persone in cerca di un futuro migliore. Gli stranieri, spesso arrivati irregolarmente via mare, venivano avvicinati da ‘favoreggiatori’ che offrivano trasferimenti a pagamento verso altre destinazioni europee. Questo fenomeno, già noto alle autorità, evidenzia come la mancanza di politiche nazionali efficaci sull’immigrazione costringa molte persone a vivere nell’irregolarità, esponendole a rischi di sfruttamento e abusi. Pelucchi e Marini hanno denunciato questa situazione, chiedendo un cambiamento nelle politiche nazionali per garantire diritti e dignità a tutti.

La sicurezza dell’autostazione e le proposte per il futuro

Oltre alle problematiche legate all’immigrazione, l’autostazione di Lampugnano presenta anche gravi lacune in termini di sicurezza. Con un numero crescente di episodi di furti e danneggiamenti, molti passeggeri preferiscono attendere i bus in luoghi più sicuri. L’assessore alla casa, Guido Bardelli, ha menzionato un piano di riqualificazione, ma alcuni consiglieri comunali hanno proposto misure più drastiche, come la chiusura del terminal. “Un luogo così importante non può essere lasciato in uno stato di degrado”, affermano Pelucchi e Marini, sottolineando la necessità di interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’autostazione.