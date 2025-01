La proiezione del documentario 'Liliana' accende il dibattito sull'antisemitismo e il negazionismo.

Il contesto della proiezione di ‘Liliana’

La recente decisione di proiettare il documentario “Liliana”, dedicato alla vita della senatrice a vita Liliana Segre, ha scatenato una reazione sconcertante sui social media. Il film, diretto da Ruggero Gabbai, rappresenta un’importante testimonianza della Shoah e della resilienza di chi ha vissuto l’orrore dei campi di sterminio. Tuttavia, la scelta di alcuni cinema di Milano di proiettare questo documentario ha attirato una valanga di insulti antisemiti, dimostrando quanto sia ancora attuale il problema del negazionismo.

Le parole di Elena Buscemi

Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, ha denunciato pubblicamente questi attacchi, sottolineando che “si tratta di insulti che negano anche la Shoah e mettono in discussione le testimonianze di Liliana Segre”. Le sue parole evidenziano non solo la gravità della situazione, ma anche la necessità di un intervento concreto per combattere l’odio e il negazionismo. In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Milano ha organizzato la proiezione del film, prevista per il 27 gennaio al cinema Ducale, un’iniziativa che assume un significato ancora più profondo alla luce degli eventi recenti.

La proposta di una commissione contro il linguaggio d’odio

In risposta a questi episodi di intolleranza, la presidente Buscemi ha auspicato l’istituzione di una commissione contro il linguaggio d’odio, simile a quella proposta da Liliana Segre in Parlamento. “Con questi episodi di negazionismo, queste attività diventano sempre più importanti”, ha affermato. La creazione di una commissione rappresenterebbe un passo simbolico ma anche concreto nella lotta contro l’antisemitismo e il negazionismo, contribuendo a promuovere una cultura di rispetto e memoria.

Il ruolo del cinema nella memoria storica

Il cinema ha sempre avuto un ruolo cruciale nella formazione della memoria collettiva. Film come “Liliana” non solo raccontano storie di sofferenza e resistenza, ma fungono anche da monito per le generazioni future. La proiezione di opere che trattano temi delicati come la Shoah è fondamentale per mantenere viva la memoria storica e per educare il pubblico sui pericoli del negazionismo. È essenziale che le istituzioni e la società civile si uniscano per difendere il diritto alla memoria e combattere contro ogni forma di odio.