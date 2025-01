Il comune di Milano introduce 450 nuove licenze per tassisti, con incentivi per il trasporto disabili.

Un passo avanti per il servizio taxi a Milano

Giovedì prossimo, il comune di Milano darà il via a una nuova era per il servizio taxi della città, con la consegna di cinque licenze ai nuovi tassisti. Questo evento segna l’inizio di un piano più ampio che prevede l’assegnazione di 450 nuove licenze, un’iniziativa che mira a migliorare la qualità del servizio e a rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini. L’assessora alla mobilità, Arianna Censi, sarà presente per inaugurare questa fase, che rappresenta una risposta concreta alle sfide del settore.

Le nuove licenze e i criteri di assegnazione

Il rilascio delle nuove licenze è stato possibile grazie a una decisione del Tar, che ha confermato la legittimità della delibera del comune. Le licenze saranno assegnate secondo criteri specifici, con particolare attenzione al trasporto di persone con disabilità. Infatti, 50 delle nuove licenze saranno riservate a veicoli attrezzati per il trasporto di disabili, un passo fondamentale per garantire un servizio inclusivo. Inoltre, ci saranno incentivi per i tassisti che si impegneranno a lavorare in orari notturni e festivi, contribuendo così a coprire le fasce orarie meno servite.

Costi e incentivi per i nuovi tassisti

Il costo per ottenere una licenza taxi a Milano è stato fissato a quasi 100mila euro, ma è previsto uno sconto per coloro che si impegneranno a lavorare in determinate condizioni. Questo approccio mira a incentivare i nuovi tassisti a dotarsi di mezzi adatti al trasporto di disabili e a operare in orari meno richiesti. Il comune ha scelto di limitare il numero di licenze a 450, nonostante avesse la possibilità di richiederne di più, per velocizzare il processo di assegnazione e garantire un servizio più efficiente.

Il futuro del servizio taxi a Milano

Con l’assegnazione delle nuove licenze, Milano si prepara a un cambiamento significativo nel panorama del trasporto pubblico. Entro marzo, saranno 336 le licenze assegnate, con un numero di candidati idonei che supera le aspettative. Tuttavia, è fondamentale che i nuovi tassisti rispettino i criteri stabiliti per mantenere la licenza. Questo non solo garantirà un servizio di qualità, ma contribuirà anche a creare un ambiente di lavoro più equo e sostenibile per tutti gli operatori del settore.