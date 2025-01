Il Comune di Milano investe in progetti sportivi per i giovani grazie ai fondi dello stadio San Siro.

Un investimento per il futuro dei giovani

Il Comune di Milano ha deciso di investire nel futuro dei giovani attraverso un’importante iniziativa che prevede l’erogazione di 420.300 euro a favore di associazioni e società sportive senza scopo di lucro. Questi fondi provengono dai contributi derivanti dalla concessione dello stadio Meazza, utilizzati per finanziare progetti di interesse pubblico rivolti ai ragazzi. L’obiettivo è quello di promuovere attività sportive che possano contribuire alla crescita e all’integrazione sociale dei giovani milanesi.

Progetti a sostegno dei giovani

Le risorse saranno destinate a trentotto associazioni e società sportive che si sono distinte per aver realizzato progetti significativi, come campus estivi e attività per bambini e ragazzi. Tra i beneficiari, quattordici realtà riceveranno un contributo compreso tra 4.500 e 10.000 euro, per un totale di 115.127 euro. Questi fondi sono destinati a coloro che hanno attuato attività per minori, inclusi quelli con disabilità, e che hanno previsto tariffe agevolate per le famiglie in difficoltà economica.

Sport come strumento di integrazione

In aggiunta, ventiquattro realtà del Terzo settore beneficeranno di un contributo tra 1.700 e 20.000 euro, per un totale di 305.173 euro. Questi progetti mirano a utilizzare lo sport come mezzo per raggiungere obiettivi educativi e di integrazione sociale. Come afferma Martina Riva, assessora allo Sport e politiche giovanili, “Queste risorse serviranno a sostenere moltissime realtà milanesi che consentono, ogni giorno, a migliaia di bambini e ragazzi di fare sport”. Il lavoro quotidiano di queste associazioni è fondamentale per la promozione delle attività sportive di base e per il presidio del territorio.