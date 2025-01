Interruzione dei lavori per il centro culturale islamico a Milano

Irregolarità nei lavori del centro culturale islamico sollevano preoccupazioni tra i residenti

Il caso del centro culturale islamico di via Gianicolo

Recentemente, i lavori per la costruzione di un centro culturale islamico in via Gianicolo a Milano sono stati interrotti a seguito di denunce riguardanti presunte irregolarità. Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, insieme a Marco Bestetti di Fratelli d’Italia, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla legalità delle operazioni in corso. Secondo De Chirico, la situazione è emersa dopo aver ricevuto documenti dagli uffici tecnici, che hanno confermato le sue sospettate irregolarità.

Omissioni e mancanza di trasparenza

Il consigliere ha dichiarato: “Mi è apparso chiaro che vi fossero diverse omissioni”. In particolare, ha evidenziato che la Comunicazione d’inizio lavori asseverata (Cila) è stata presentata lo stesso giorno in cui ha denunciato l’avvio dei lavori alla polizia locale. Questa tempistica ha sollevato ulteriori interrogativi sulla correttezza delle procedure seguite. De Chirico ha anche sottolineato la poca trasparenza della Fondazione La Misericordia, responsabile del progetto, evidenziando che i post sui social media che annunciavano la realizzazione della moschea sono stati rimossi.

Reazioni della comunità e prossimi passi

Nonostante l’interruzione dei lavori, De Chirico ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione e a incontrare i residenti per informarli sulle irregolarità riscontrate. Ha avviato una raccolta firme per chiedere il rispetto delle leggi e garantire che i lavori siano svolti in conformità alle normative vigenti. Nel frattempo, Forza Italia ha già iniziato a raccogliere firme contro la realizzazione del centro islamico, mentre sui social si leggeva che la struttura sarebbe stata pronta per l’inizio del Ramadan. Parallelamente, un altro caso simile è emerso in via Patura, dove sono in corso lavori per un altro centro islamico, segnalato da Silvia Sardone della Lega.