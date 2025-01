La chiusura del parcheggio multipiano di Linate crea disagi per i lavoratori e le forze dell'ordine.

Un parcheggio chiuso da ottobre 2024

Il parcheggio multipiano di Linate, che contava circa 1.600 posti auto, è stato chiuso da ottobre 2024, lasciando senza alternative i lavoratori dell’aeroporto e le forze dell’ordine. Questo spazio, utilizzato prevalentemente da chi lavora nell’area aeroportuale, è ora in attesa di essere abbattuto per far spazio a nuovi sviluppi, tra cui un albergo, uffici e un parco. Tuttavia, i lavori non sono ancora iniziati, creando una situazione di stallo che preoccupa molti.

Le promesse non mantenute

Durante una recente seduta comunale, Alessandro Giungi, consigliere del Partito Democratico, ha sollevato la questione, evidenziando come la chiusura del parcheggio rappresenti una beffa per i lavoratori. “Ci era stato detto che il parcheggio sarebbe stato sostituito da un albergo, ma da ottobre non si è visto alcun progresso”, ha dichiarato Giungi. La mancanza di un piano alternativo per il parcheggio ha sollevato interrogativi su cosa stia bloccando i lavori e su come i lavoratori possano gestire la situazione attuale.

Le alternative promesse

Secondo le informazioni disponibili, i posti auto del parcheggio multipiano dovrebbero essere recuperati in altre aree, come i parcheggi P2, P3 e P4. In particolare, il parcheggio P4 sarà collegato all’aeroporto tramite un servizio di bus navetta, che funzionerà anche di notte. Tuttavia, al momento, non ci sono segnali concreti di queste soluzioni, lasciando i lavoratori in una situazione di incertezza. “I lavoratori avevano già protestato per la chiusura del parcheggio, evidenziando le problematiche di sicurezza e di orari”, ha aggiunto Giungi, sottolineando che molti di loro iniziano il turno anche alle 2 di notte.