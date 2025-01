Un momento di silenzio per onorare la memoria di due importanti personalità milanesi

Un momento di riflessione a Palazzo Marino

Lunedì pomeriggio, l’aula di Palazzo Marino ha ospitato un toccante momento di silenzio in memoria di Luca Palmegiani e Antonio Sancassani, due figure che hanno lasciato un segno profondo nella cultura e nella politica milanese. Questo gesto di rispetto ha unito politici, cittadini e amici, tutti desiderosi di rendere omaggio a due vite che, sebbene diverse, hanno contribuito in modo significativo alla comunità.

Luca Palmegiani: un giovane militante con una grande passione

Luca Palmegiani, un giovane di soli 25 anni, era un militante attivo di Forza Italia. La sua vita è stata tragicamente interrotta quando si è tolto la vita precipitando dal terzo piano di un albergo a Roccaraso, dove si trovava per partecipare a un’importante kermesse politica. Prima di compiere il gesto estremo, ha condiviso sui social media due commoventi post, salutando amici e compagni di partito. Questo triste evento ha scosso profondamente non solo il suo partito, ma anche l’intera comunità milanese, che si è stretta attorno alla sua famiglia e ai suoi cari.

Antonio Sancassani: l’anima del cinema Mexico

Antonio Sancassani, scomparso all’età di 82 anni, è stato un pilastro della cultura cinematografica milanese. Fondatore del cinema Mexico, ha trasformato questa sala in un luogo di culto per gli amanti del cinema. Sancassani non solo ha gestito il Mexico, ma ha anche collaborato con Progetto Lumière per la gestione del cinema Palestrina. Il suo impegno è stato riconosciuto nel 2011, quando il cinema Mexico ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, un prestigioso riconoscimento ritirato personalmente da lui. La sua passione per il cinema e la cultura ha ispirato generazioni di cinefili e continuerà a vivere nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Un’eredità che continua a vivere

Il momento di silenzio a Palazzo Marino non è stato solo un tributo a Luca e Antonio, ma anche un richiamo alla riflessione su temi importanti come la salute mentale e il valore della cultura. La scomparsa di Palmegiani ha riacceso il dibattito sulla necessità di supportare i giovani in difficoltà, mentre il ricordo di Sancassani sottolinea l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale della nostra città. Milano, con la sua vivacità e il suo spirito, continuerà a onorare l’eredità di questi due uomini straordinari, che hanno dedicato la loro vita alla comunità.