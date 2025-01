Il governatore lombardo Attilio Fontana si esprime a favore di un terzo mandato per gli amministratori locali.

Il contesto politico attuale

Negli ultimi giorni, il tema del terzo mandato per i governatori locali è tornato prepotentemente alla ribalta, suscitando un acceso dibattito tra i vari esponenti politici. In particolare, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la sua opinione favorevole a questa possibilità, sottolineando l’importanza di garantire continuità e stabilità nella gestione delle amministrazioni locali. Questa posizione si inserisce in un contesto più ampio, dove anche altri governatori, come Vincenzo De Luca della Campania e Luigi Zaia del Veneto, hanno manifestato il loro sostegno a questa idea.

Le dichiarazioni di Fontana

Interrogato dai giornalisti riguardo alla sua eventuale ricandidatura, Fontana ha risposto con cautela, affermando: “Lasciatemi finire questo mandato e alla fine potrò decidere”. Questa affermazione, sebbene non rappresenti una decisione definitiva, indica chiaramente una predisposizione a considerare un terzo mandato, qualora le circostanze lo permettano. Fontana ha anche evidenziato come il buon senso debba prevalere nelle scelte politiche, affermando che chi cerca di applicare logiche razionali non può che essere d’accordo con l’idea di un terzo mandato.

Il supporto da Milano e le implicazioni politiche

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso il suo assenso a questa proposta, contribuendo a creare un clima di sostegno attorno a Fontana. La questione del terzo mandato non è solo una questione di opportunità politica, ma solleva anche interrogativi sulla governance e sulla capacità di portare avanti progetti a lungo termine. Fontana, parlando del caso del ministro Daniela Santanché, ha ribadito la sua posizione garantista, sottolineando l’importanza di rispettare il principio della presunzione di innocenza fino a prova contraria. “Il nostro ordinamento dice che una persona è colpevole soltanto alla fine dell’ultimo grado di giudizio”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulla necessità di un approccio giuridico equo e giusto.