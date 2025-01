Il sindaco Beppe Sala chiarisce i tempi per l'introduzione dell'Area C nei weekend.

Un passo avanti per l’Area C

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha recentemente fornito aggiornamenti significativi riguardo all’Area C, il sistema di pagamento per l’accesso al centro città. Nonostante le difficoltà tecniche riscontrate, Sala ha confermato che l’intenzione della giunta è di procedere con l’estensione dell’Area C anche nei fine settimana. Tuttavia, i cittadini dovranno attendere, poiché non ci sono piani immediati per l’attuazione di questa modifica.

Problemi tecnici e tempi di attuazione

Durante un’intervista su Rtl 102.5, il sindaco ha sottolineato che l’introduzione dell’Area C nei weekend non avverrà “da domani mattina”. I problemi tecnici hanno complicato l’estensione della zona a traffico limitato, rendendo necessaria una deliberazione da parte del Consiglio comunale. Questo processo burocratico allunga i tempi, e si stima che l’attivazione dell’Area C nei fine settimana possa avvenire solo a partire dal prossimo anno. La parola chiave in questo contesto è “tempo”.

Il futuro della mobilità a Milano

Oltre all’Area C, il sindaco ha parlato anche dei prolungamenti delle linee della metropolitana, evidenziando che, nonostante il completamento della M4, ci vorranno anni per estendere la M1 fino a Baggio, la M5 fino a Monza e la M4 fino a Segrate. Sala ha chiarito che la direzione da prendere è chiara: è necessario ridurre il numero di auto circolanti per migliorare la qualità della vita in città. Senza un intervento significativo, il rischio è quello di non vedere alcun progresso nella mobilità milanese.