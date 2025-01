Il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza richiede 300 milioni di euro per sbloccare i lavori.

Un progetto atteso da tempo

Il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza rappresenta un’opportunità cruciale per migliorare la mobilità nella regione. Questo progetto, atteso da decenni, è finalmente pronto per essere realizzato, ma si trova attualmente bloccato a causa di un deficit di finanziamenti. I 300 milioni di euro necessari per coprire i costi extra sono diventati un tema centrale nelle discussioni tra le autorità locali e i rappresentanti del governo.

Il ruolo delle istituzioni

Durante un recente incontro tra i cittadini e il senatore Alessandro Morelli, è emersa l’urgenza di accelerare il processo di sblocco dei fondi. La delegazione di HQMonza ha sottolineato l’importanza di ottenere una risposta rapida da parte del governo, evidenziando come il ministro delle finanze, Giancarlo Giorgetti, avesse già promesso lo stanziamento di ulteriori 300 milioni. Tuttavia, questi fondi non sono ancora stati formalizzati, lasciando il progetto in una situazione di incertezza.

Impatto sulla mobilità e sull’ambiente

Il prolungamento della M5 non è solo una questione di trasporti, ma ha anche ripercussioni significative sull’ambiente. La congestione del traffico e l’inquinamento atmosferico sono problemi che affliggono la zona, e un miglioramento della rete di trasporti pubblici potrebbe alleviare queste pressioni. Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha già dichiarato che il progetto è fondamentale per affrontare le sfide della mobilità nella regione, e che i costi aggiuntivi potrebbero essere coperti attraverso investimenti pubblici.

Un futuro incerto

La situazione attuale è complessa: se il finanziamento non verrà sbloccato, i costi del progetto potrebbero aumentare ulteriormente, con stime che parlano di un incremento di 100-120 milioni di euro all’anno. Il senatore Morelli ha dimostrato di essere ben informato sui problemi di mobilità e ha assicurato il suo impegno per il progetto. Tuttavia, è fondamentale che le istituzioni lavorino insieme per trovare una soluzione rapida e definitiva.