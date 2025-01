Il sindaco Beppe Sala chiarisce i tempi per l'estensione dell'Area C nei weekend.

Un passo avanti, ma con cautela

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha recentemente affrontato il tema dell’Area C, il sistema di pagamento per l’accesso al centro città. Nonostante l’intenzione della giunta di estendere il pagamento anche nei fine settimana, ci sono stati alcuni problemi tecnici che hanno rallentato il processo. Sala ha affermato che non ci saranno passi indietro, ma i cittadini devono prepararsi a un’attesa più lunga del previsto. “Non sarà una cosa da domani mattina”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando che l’attivazione dell’Area C nei weekend richiederà tempo e una serie di passaggi burocratici.

La burocrazia e i tempi di attuazione

La modifica del quadro normativo necessaria per l’estensione dell’Area C deve essere approvata dal Consiglio comunale. Questo implica che i tempi si allungheranno ulteriormente. È plausibile che l’attivazione del pagamento nei fine settimana possa avvenire solo a partire dal prossimo anno. La burocrazia milanese, spesso criticata per la sua lentezza, si dimostra ancora una volta un ostacolo da superare. I cittadini milanesi dovranno quindi armarsi di pazienza mentre la giunta lavora per implementare le nuove misure.

Il futuro dei trasporti pubblici a Milano

Oltre all’Area C, Sala ha parlato anche dei prolungamenti delle linee della metropolitana. Con la recente apertura della M4, il sindaco ha confermato che ci vorranno anni per completare i progetti di estensione della M1 fino a Baggio, della M5 fino a Monza e della M4 fino a Segrate. Questi progetti sono essenziali per ridurre il numero di auto circolanti e migliorare la qualità dell’aria nella città. “O si riduce il numero di auto circolanti o non si fa nulla”, ha affermato Sala, evidenziando l’importanza di un approccio sostenibile per il futuro dei trasporti pubblici a Milano.