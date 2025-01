Il Teatro Oscar annulla un convegno controverso a Milano

Un evento programmato sul conflitto russo-ucraino genera polemiche e reazioni.

Un evento controverso al Teatro Oscar

Il Teatro Oscar di Milano ha recentemente annullato un convegno intitolato “Il Futuro”, previsto per il 26 gennaio. Questo evento, inizialmente intitolato “La Russia non è nostra nemica”, ha suscitato forti polemiche e critiche da parte di diverse associazioni, in particolare da Sinistra per l’Ucraina. Secondo l’associazione, il convegno rappresentava un tentativo di giustificare la guerra russa contro l’Ucraina, un conflitto che ha causato enormi sofferenze e perdite umane.

Le reazioni e le polemiche

La decisione di annullare l’evento è stata accolta con favore da molti, che hanno visto in essa un segno di responsabilità culturale. Il Teatro Oscar ha dichiarato che la scelta è stata motivata dalla necessità di mantenere una posizione culturale coerente e dignitosa. In una nota ufficiale, i soci del teatro hanno sottolineato che l’associazione “Verità Nascoste”, che aveva organizzato il convegno, non ha fornito informazioni sufficientemente trasparenti riguardo ai contenuti dell’evento. Questo ha portato a una riflessione più ampia sulla responsabilità dei luoghi culturali nell’accogliere eventi che potrebbero essere interpretati come propaganda bellica.

Il ruolo della cultura nel dibattito politico

Il Teatro Oscar ha ribadito che, sebbene la cultura possa avere una dimensione politica, non deve essere strumentalizzata per scopi di propaganda. La nota firmata da Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti ha evidenziato l’importanza di un dibattito culturale aperto e rispettoso, lontano da posizioni polarizzate. In un momento storico in cui la guerra in Ucraina continua a dominare le cronache, è fondamentale che i luoghi di cultura si schierino contro la disinformazione e la manipolazione dei fatti.

Il Teatro Oscar ha anche annunciato eventi futuri con ospiti che rappresentano una visione di pace e dialogo, come la presidente della Ong ucraina Emmaus e il presidente del Movimento europeo di azione nonviolenta. Questi eventi mirano a promuovere una cultura di pace e comprensione, in netto contrasto con le posizioni belliciste che hanno caratterizzato il convegno annullato.