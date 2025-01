Proteste dei commercianti per i ritardi della metro M4 a Milano

I commercianti di via San Vittore chiedono la riapertura delle strade e sostegno economico.

La situazione attuale dei lavori della metro M4

La nuova linea della metropolitana di Milano, la M4, ha finalmente aperto i battenti lo scorso ottobre, ma la situazione per i commercianti delle aree circostanti rimane critica. I lavori di sistemazione delle strade e delle piazze, che si sono protratti per quasi un decennio, continuano a creare disagi significativi. Mercoledì, i negozianti di via San Vittore si sono riuniti per esprimere la loro frustrazione, chiedendo la riapertura delle strade e la conclusione dei lavori. Cartelli come “Il vostro ritardo la nostra rovina” e “Sindaco Sala vergogna” hanno riempito la scena, evidenziando la crescente tensione tra commercianti e amministrazione comunale.

Le conseguenze per le attività commerciali

Negli ultimi nove anni, i cantieri hanno causato la chiusura di sette attività commerciali, con l’ultima, un parrucchiere, che ha abbassato le serrande a novembre. I manifestanti hanno chiesto al Comune di fornire una data certa per la riconsegna delle aree e di evitare ulteriori chiusure, sottolineando che la situazione attuale sta portando molti negozi al collasso. Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, ha evidenziato la necessità di un sostegno economico per le attività colpite, proponendo un bando per l’assegnazione di fondi pubblici.

Richieste di intervento e risposte dal Comune

Il parroco della Basilica di San Vittore ha anche espresso preoccupazione per il degrado della piazza, promettendo di presentare un’interrogazione per chiarire la situazione. Marco Barbieri, segretario di Confcommercio Milano, ha sottolineato l’urgenza di un nuovo bando per sostenere i commercianti, evidenziando che la mancanza di certezze sui tempi di completamento dei lavori rappresenta una questione di sopravvivenza per molte imprese. In risposta alle proteste, Webuild, il consorzio costruttore della M4, ha proposto l’istituzione di un tavolo tecnico per facilitare il dialogo tra le parti coinvolte e accelerare la conclusione dei lavori, riconoscendo che il blocco dei pagamenti ha rallentato le attività.