Il sindaco di Milano apre alla possibilità di un terzo mandato in caso di riforma.

Il dibattito sui mandati dei sindaci

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha recentemente suscitato interesse con le sue dichiarazioni riguardo a un possibile terzo mandato. Durante un’intervista radiofonica, Sala ha risposto a una domanda specifica sul tema, affermando: “mai dire mai”. Questa affermazione ha riacceso il dibattito sulla riforma dei limiti ai mandati, attualmente in discussione a livello nazionale.

La riforma dei mandati: cosa prevede?

La questione principale riguarda l’eventuale eliminazione del tetto massimo di due mandati, una proposta che sta guadagnando terreno soprattutto per i presidenti di Regione. Politici come Luca Zaia e Vincenzo De Luca stanno spingendo affinché questa riforma venga approvata. Sala ha sottolineato che in Europa, a parte il Portogallo, non esistono limiti di mandati, e si è chiesto se l’Italia debba continuare a mantenere una posizione così restrittiva.

Le parole di Beppe Sala

In un passaggio della sua intervista, Sala ha citato un famoso film di James Bond, dicendo: “Sono un cultore dei film di James Bond e ce n’è uno dal titolo ‘Never say never again’, cioè mai dire mai”. Questa citazione ha reso chiaro il suo approccio aperto verso la possibilità di un terzo mandato, qualora la riforma venga approvata. Inoltre, ha evidenziato che l’elettore è il vero controllore del potere, suggerendo che la democrazia deve essere in grado di adattarsi alle esigenze della società.

Le implicazioni per i sindaci

Nel 2024, il limite di mandati per i sindaci dei Comuni con meno di 5.000 abitanti è stato abolito, mentre per quelli tra 5.000 e 15.000 abitanti è stato innalzato a tre. Questa modifica, richiesta dalla Regione Liguria, è stata approvata dalla Corte Costituzionale, aprendo la strada a ulteriori discussioni sui mandati. La questione di estendere il limite dei mandati non solo per i presidenti di Regione, ma anche per i sindaci, rimane sul tavolo, ma non è attualmente al centro del dibattito politico.