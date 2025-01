Un locale che ha ospitato artisti e intellettuali chiude dopo 32 anni di storia.

Un’osteria al posto di un’icona culturale

La città di Milano si prepara a dire addio a uno dei suoi luoghi più iconici: Le Trottoir, un locale che ha rappresentato per oltre tre decenni un punto di riferimento per artisti, scrittori e intellettuali. A fine mese, il locale di piazza XXIV maggio chiuderà definitivamente, lasciando un vuoto incolmabile nella vita culturale milanese. La decisione del comune di trasformare lo spazio in un’osteria ha suscitato polemiche e delusione tra coloro che hanno vissuto e respirato l’arte e la creatività tra le sue mura.

Un addio in grande stile

Per celebrare la sua storia, Le Trottoir ha organizzato una tre giorni di eventi no stop dal 24 al 26 del mese. Musica, performance, film e talk animeranno il locale fino a notte fonda, un modo per rendere omaggio a tutti coloro che hanno trovato rifugio e ispirazione in questo luogo. Michelle Vasseur, la titolare, ha dichiarato: “Le luci stanno per spegnersi, ma prima di dirci addio, vogliamo festeggiare insieme a tutti voi”. Questo evento rappresenta non solo un commiato, ma anche una celebrazione della cultura e della creatività che hanno caratterizzato Le Trottoir.

Un patrimonio culturale da preservare

La chiusura di Le Trottoir non è solo la fine di un locale, ma segna anche la perdita di un patrimonio culturale che ha contribuito a definire l’identità di Milano. Artisti come Andrea Pinketts e Philippe Daverio hanno trovato in questo spazio un luogo di espressione e collaborazione. La denuncia degli artisti e intellettuali che si sono opposti a questa chiusura mette in luce l’importanza di preservare luoghi che hanno avuto un impatto significativo sulla cultura locale e nazionale. Le Trottoir non è stato solo un bar, ma una vera e propria factory creativa, un incubatore di idee e progetti che hanno avuto risonanza anche a livello internazionale.

Un futuro incerto per la cultura milanese

Con la chiusura di Le Trottoir, Milano si trova di fronte a una sfida: come preservare e valorizzare i luoghi di cultura in un contesto in cui prevalgono interessi commerciali? La storia di questo locale ci ricorda che la cultura non può essere sacrificata sull’altare del profitto. La speranza è che la città possa trovare modi per sostenere e promuovere spazi che favoriscono la creatività e l’incontro tra diverse forme d’arte. La chiusura di Le Trottoir rappresenta un campanello d’allarme per tutti noi, un invito a riflettere su ciò che vogliamo per il futuro della nostra cultura.